Lista premier na Xbox i PC. Wielki powrót serii Monster Hunter i 15 innych nowości

Premiera Monster Hunter Wilds odbędzie się już 28 lutego 2025 roku, czyli w najbliższy piątek. W trakcie rozgrywki gracze wcielą się w wyznaczonego przez Komisję Badawczą łowcę potworów, którego zadaniem będzie zadbanie o równowagę ekosystemu Zakazanych Ziem. Jeśli natomiast zastanawiacie się, czy warto zainteresować się wspomnianym tytułem, to zapraszamy Was do lektury: Grałem w Monster Hunter Wilds – polowanie na grubego zwierza.