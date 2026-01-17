Lista premier na Xbox i PC. Remake legendarnego jRPG w końcu na konsolach Xbox

Sprawdźcie, jakie produkcje zadebiutują w przyszłym tygodniu na platformach Microsoftu.

Nowy rok rozpoczął się na dobre, a Microsoft zaprezentował nam listę gier, które już w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Okazuje się, że nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 23 nowymi produkcjami. Jedną z najważniejszych pozycji na liście jest bez wątpienia Final Fantasy VII Remake Intergrade, które w końcu trafi w ręce posiadaczy konsol Xbox Series X/S.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami remake legendarnego jRPG zadebiutuje na Xbox Series X/S już 22 stycznia 2026 roku, a więc w najbliższy czwartek. Obecnie wspomniana produkcja dostępna jest wyłącznie na PC i konsolach PlayStation. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat Final Fantasy VII Remake Intergrade, to zapraszamy Was do lektury: Final Fantasy VII Remake Intergrade – recenzja – Ładniej, szybciej, więcej.

Warto zwrócić także uwagę na premierę pełnej wersji 2XKO – bijatyki w świecie Leaguje of Legends – która odbędzie się już 20 stycznia 2026 roku. Ponadto w przyszłym tygodniu, a dokładnie 23 stycznia 2026 roku, na konsolach Xbox Series X/S zadebiutuje również Pathologic 3. Pełną listę przyszłotygodniowych premier na platformach Microsoftu znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (19-23 stycznia 2026) 20 stycznia – 2XKO (Optimized for Xbox Series X|S)

20 stycznia – Mio: Memories in Orbit (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Handheld Optimized)

20 stycznia – Primal Dungeon Adventure (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

21 stycznia – Hextreme Void (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere / Handheld Optimized)

21 stycznia – Prison Escape Simulator (Optimized for Xbox Series X|S)

22 stycznia – Desvelado (Optimized for Xbox Series X|S)

22 stycznia – Dustland Delivery (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

22 stycznia – Final Fantasy VII Remake Intergrade (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

22 stycznia – Horror Tale 1: 4k Remaster (Optimized for Xbox Series X|S)

22 stycznia – Look Mum No Computer (Optimized for Xbox Series X|S)

22 stycznia – Mavrix (Optimized for Xbox Series X|S)

22 stycznia – Outpath (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

22 stycznia – The Last Train: Baquedano (Optimized for Xbox Series X|S)

23 stycznia – Ebola Village (Optimized for Xbox Series X|S)

23 stycznia – Escape from Ever After (Optimized for Xbox Series X|S)

23 stycznia – GrassGames Hearts (Xbox Play Anywhere)

23 stycznia – Guts ‘n Grunts Jr. (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

23 stycznia – Haunted House Renovator (Optimized for Xbox Series X|S)

23 stycznia – Ho Ho & Move (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

23 stycznia – I’m in Love With Your Dead Grandmother (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere / Handheld Optimized)

23 stycznia – Pathologic 3 (Optimized for Xbox Series X|S)

23 stycznia – The Monty Mole Collection (Optimized for Xbox Series X|S)

23 stycznia – Tropicalia (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

