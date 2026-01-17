Zaloguj się lub Zarejestruj

Lista premier na Xbox i PC. Remake legendarnego jRPG w końcu na konsolach Xbox

Mikołaj Ciesielski
2026/01/17 18:30
Sprawdźcie, jakie produkcje zadebiutują w przyszłym tygodniu na platformach Microsoftu.

Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade

Nowy rok rozpoczął się na dobre, a Microsoft zaprezentował nam listę gier, które już w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Okazuje się, że nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 23 nowymi produkcjami. Jedną z najważniejszych pozycji na liście jest bez wątpienia Final Fantasy VII Remake Intergrade, które w końcu trafi w ręce posiadaczy konsol Xbox Series X/S.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami remake legendarnego jRPG zadebiutuje na Xbox Series X/S już 22 stycznia 2026 roku, a więc w najbliższy czwartek. Obecnie wspomniana produkcja dostępna jest wyłącznie na PC i konsolach PlayStation. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat Final Fantasy VII Remake Intergrade, to zapraszamy Was do lektury: Final Fantasy VII Remake Intergrade – recenzja – Ładniej, szybciej, więcej.

GramTV przedstawia:

Warto zwrócić także uwagę na premierę pełnej wersji 2XKO – bijatyki w świecie Leaguje of Legends – która odbędzie się już 20 stycznia 2026 roku. Ponadto w przyszłym tygodniu, a dokładnie 23 stycznia 2026 roku, na konsolach Xbox Series X/S zadebiutuje również Pathologic 3. Pełną listę przyszłotygodniowych premier na platformach Microsoftu znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox.

Premiery gier na Xbox i PC (19-23 stycznia 2026)

  • 20 stycznia – 2XKO (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 20 stycznia – Mio: Memories in Orbit (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Handheld Optimized)
  • 20 stycznia – Primal Dungeon Adventure (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 21 stycznia – Hextreme Void (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere / Handheld Optimized)
  • 21 stycznia – Prison Escape Simulator (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 22 stycznia – Desvelado (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 22 stycznia – Dustland Delivery (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)
  • 22 stycznia – Final Fantasy VII Remake Intergrade (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)
  • 22 stycznia – Horror Tale 1: 4k Remaster (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 22 stycznia – Look Mum No Computer (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 22 stycznia – Mavrix (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 22 stycznia – Outpath (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 22 stycznia – The Last Train: Baquedano (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 23 stycznia – Ebola Village (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 23 stycznia – Escape from Ever After (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 23 stycznia – GrassGames Hearts (Xbox Play Anywhere)
  • 23 stycznia – Guts ‘n Grunts Jr. (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 23 stycznia – Haunted House Renovator (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 23 stycznia – Ho Ho & Move (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)
  • 23 stycznia – I’m in Love With Your Dead Grandmother (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere / Handheld Optimized)
  • 23 stycznia – Pathologic 3 (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 23 stycznia – The Monty Mole Collection (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 23 stycznia – Tropicalia (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/01/16/next-week-on-xbox-new-games-for-january-19-to-23/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

