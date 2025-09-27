Lista premier na konsolach Xbox i PC. Powrót kultowego RPG i nowy Obcy bez VR

Sprawdźcie, jakie produkcje ukażą się w najbliższym czasie na platformach Microsoftu.

Microsoft zaprezentował listę gier, które w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Zgodnie z przekazanymi informacjami w nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 27 produkcjami. Jednym z najważniejszych tytułów zestawieniu jest bez wątpienia Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles, czyli odświeżona wersja kultowego taktycznego RPG, które ukaże się już 30 września 2025 roku.

W przyszłym tygodniu na rynku pojawi się również produkcja dla wszystkich fanów uniwersum Obcego. Mowa tutaj oczywiście o Alien: Rogue Incursion w wersji Evolved Edition, która do działania nie wymaga zestawu VR. Wspomniana produkcja – podobnie jak odświeżone Final Fantasy Tactics – również zadebiutuje na rynku 30 września 2025 roku.

Użytkownicy komputerów osobistych i konsol Xbox powinni w przyszłym tygodniu zwrócić również uwagę na m.in. takie tytuły jak LEGO Party! Czy Train Sim World 6. Jak wspomnieliśmy wyżej, w najbliższych dniach klienci giganta z Redmond będą mieli okazję sięgnąć po 27 produkcji. Pełną listę przyszłotygodniowych nowości na platformach Microsoftu znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (29 września – 3 października 2025) 29 września – Mouthole

29 września – Nicktoons & The Dice of Destiny (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

30 września – Alien: Rogue Incursion Evolved Edition (Optimized for Xbox Series X|S)

30 września – Buildest (Xbox One X Enhanced)

30 września – Cloud to Gold (Optimized for Xbox Series X|S)

30 września – Echoes of the Plum Grove (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)

30 września – Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles (Optimized for Xbox Series X|S)

30 września – Interwoven Emotions (Optimized for Xbox Series X|S)

30 września – LEGO Party! (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

30 września – Train Sim World 6 (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)

1 października – Notice Me Leena-senpai! (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

1 października – Tiny Archer (Optimized for Xbox Series X|S)

2 października – Digimon Story Time Stranger (Optimized for Xbox Series X|S)

2 października – Galacticon (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Play Anywhere)

2 października – King of Meat (Optimized for Xbox Series X|S)

2 października – Lorn’s Lure

2 października – Slide Viking (Optimized for Xbox Series X|S)

2 października – The Grinch: Christmas Adventures – Merry & Mischievous Edition (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)

2 października – XIII A Final Fame of Tarot with Death (Optimized for Xbox Series X|S)

3 października – Car Driving School Simulator (Optimized for Xbox Series X|S, Xbox Play Anywhere, Smart Delivery)

3 października – Castle Crumble (Optimized for Xbox Series X|S)

3 października – Castle of Heart: Retold (Optimized for Xbox Series X|S)

3 października – Go Fight Fantastic! (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

3 października – Judero (Optimized for Xbox Series X|S)

3 października – Piggly Paggly Boom (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

3 października – Runasaurus Rex: Origins (Optimized for Xbox Series X|S)

3 października – Stay Still (Optimized for Xbox Series X|S, Xbox Play Anywhere)

