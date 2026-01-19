Limitowany kontroler DualSense i headset z motywem Marathon trafią na rynek. Ujawniono także zawartość trzech edycji gry

Extraction shooter od Bungie ma zadebiutować 5 marca 2026 roku. Tego samego dnia do sprzedaży trafi limitowana edycja kontrolera DualSense, a także headset Pulse Elite w wersji Marathon. Poznaliśmy także zawartość poszczególnych edycji gry.

Specjalny kontroler i headset na premierę gry Marathon

Kontroler DualSense w edycji limitowanej będzie kosztował 84,99 euro. Przedsprzedaż pada rozpocznie się 29 stycznia w sklepie PlayStation Direct oraz u wybranych partnerów handlowych. Z kolei Marathon Limited Edition Pulse Elite Wireless Headset wyceniono na 169,99 dolarów i będzie on dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, tylko poprzez sklep PlayStation Direct.