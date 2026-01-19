Zaloguj się lub Zarejestruj

Limitowany kontroler DualSense i headset z motywem Marathon trafią na rynek. Ujawniono także zawartość trzech edycji gry

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/19 20:00
0
0

Z okazji premiery gry Marathon, na rynek trafi limitowany kontroler DualSense oraz specjalna wersja bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Pulse Elite.

Extraction shooter od Bungie ma zadebiutować 5 marca 2026 roku. Tego samego dnia do sprzedaży trafi limitowana edycja kontrolera DualSense, a także headset Pulse Elite w wersji Marathon. Poznaliśmy także zawartość poszczególnych edycji gry.

DualSense – Marathon
DualSense – Marathon

Specjalny kontroler i headset na premierę gry Marathon

Kontroler DualSense w edycji limitowanej będzie kosztował 84,99 euro. Przedsprzedaż pada rozpocznie się 29 stycznia w sklepie PlayStation Direct oraz u wybranych partnerów handlowych. Z kolei Marathon Limited Edition Pulse Elite Wireless Headset wyceniono na 169,99 dolarów i będzie on dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, tylko poprzez sklep PlayStation Direct.

Marathon Limited Edition Pulse Elite Wireless Headset
Marathon Limited Edition Pulse Elite Wireless Headset

Bungie ujawniło również szczegóły dotyczące edycji Standard, Deluxe oraz Collector’s Edition. Całość przedstawiamy poniżej wraz ze zdjęciem kolekcjonerki.

Zawartość edycji Standard oraz bonusy za pre-order za 39,99 dolarów:

  • Dostęp do wszystkich aktualizacji rozgrywki w trakcie roku (mapy, powłoki Runnerów, wydarzenia itd.)

Bonusy za zamówienie przedpremierowe:

  • ZERO STEP 004 CE Tactical Sidearm Style
  • ZERO STEP RC Weapon Charm
  • ZERO STEP SHIFT Weapon Sticker
  • APOGEE INTERCEPT Background
  • APOGEE INTERCEPT Emblem

Bonusy do Destiny 2 (po połączeniu konta Bungie.net):

  • UESC Echo-type Shell Exotic Ghost
  • UESC Rover Exotic Ship
  • UESC Sprinter Exotic Sparrow

GramTV przedstawia:

Deluxe Edition za 59,99 dolarów:

  • Cała zawartość edycji Standard
  • 1 kupon Premium Rewards Pass
  • 200 tokenów SILK do wykorzystania w Rewards Passie

Kosmetyki broni:

  • MIDNIGHT DECAY Misriah 2442 Pump Shotgun Style
  • MIDNIGHT DECAY Overrun AR Style

Kosmetyki powłok Runnerów:

  • MIDNIGHT DECAY Vandal Shell Style
  • MIDNIGHT DECAY Destroyer Shell Style
  • MIDNIGHT DECAY Assassin Shell Style
  • MIDNIGHT DECAY Thief Shell Style
Collector’s Edition
Collector’s Edition

Collector’s Edition za 229,99 dolarów z kodem gry i 170 dolarów bez kodu:

  • Cała zawartość edycji Deluxe (tylko wersja z kodem gry)
  • Figurka Thief Runner shell w skali 1:6 z podświetleniem LED
  • Kolekcjonerska miniatura WEAVEworm
  • Naszywka do naprasowania
  • Sześć kart pocztowych z grafikami
  • Premium opakowanie sześciokątne z lentikularnym plakatem
  • Estetyczne pudełko ekspozycyjne z grafiką środowiskową

Dodatkowe kosmetyki w grze za zakup w Bungie Store lub PlayStation Direct:

  • ZERO STEP Emblem
  • ZERO STEP Background

Marathon pierwotnie planowane było na 23 września 2025 roku, jednak w czerwcu Bungie ogłosiło oficjalne opóźnienie, tłumacząc decyzję potrzebą dodatkowego czasu na dopracowanie i testy. Opóźnienie nastąpiło po mieszanych opiniach graczy z testów alfa oraz kontrowersji związanej z wykorzystaniem skradzionych grafik, które wykryto w jednej z wersji testowych. Bungie zapewnia, że Marathon nie będzie zawierać mechanik pay-to-win, a wszyscy gracze otrzymają dostęp do pełnych aktualizacji rozgrywki. Dodatkowy Rewards Pass ma być pozbawiony daty wygaśnięcia.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/a-limited-edition-marathon-ps5-dualsense-controller-and-pulse-elite-headset-are-coming/

Tagi:

News
strzelanka
Bungie
shooter
edycja kolekcjonerska
PlayStation
edycja specjalna
kontroler
pad
kolekcjonerki
PlayStation 5
PS5
Headset
strzelanina
pady
Marathon
DualSense
Kolekcjonerka
extraction shooter
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112