Limitowany kontroler DualSense i headset z motywem Marathon trafią na rynek. Ujawniono także zawartość trzech edycji gry

Z okazji premiery gry Marathon, na rynek trafi limitowany kontroler DualSense oraz specjalna wersja bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Pulse Elite.
Extraction shooter od Bungie ma zadebiutować 5 marca 2026 roku. Tego samego dnia do sprzedaży trafi limitowana edycja kontrolera DualSense, a także headset Pulse Elite w wersji Marathon. Poznaliśmy także zawartość poszczególnych edycji gry.
Specjalny kontroler i headset na premierę gry Marathon
Kontroler DualSense w edycji limitowanej będzie kosztował 84,99 euro. Przedsprzedaż pada rozpocznie się 29 stycznia w sklepie PlayStation Direct oraz u wybranych partnerów handlowych. Z kolei Marathon Limited Edition Pulse Elite Wireless Headset wyceniono na 169,99 dolarów i będzie on dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, tylko poprzez sklep PlayStation Direct.
Bungie ujawniło również szczegóły dotyczące edycji Standard, Deluxe oraz Collector’s Edition. Całość przedstawiamy poniżej wraz ze zdjęciem kolekcjonerki.
Zawartość edycji Standard oraz bonusy za pre-order za 39,99 dolarów:
Dostęp do wszystkich aktualizacji rozgrywki w trakcie roku (mapy, powłoki Runnerów, wydarzenia itd.)
Bonusy za zamówienie przedpremierowe:
ZERO STEP 004 CE Tactical Sidearm Style
ZERO STEP RC Weapon Charm
ZERO STEP SHIFT Weapon Sticker
APOGEE INTERCEPT Background
APOGEE INTERCEPT Emblem
Bonusy do Destiny 2 (po połączeniu konta Bungie.net):
UESC Echo-type Shell Exotic Ghost
UESC Rover Exotic Ship
UESC Sprinter Exotic Sparrow
Deluxe Edition za 59,99 dolarów:
Cała zawartość edycji Standard
1 kupon Premium Rewards Pass
200 tokenów SILK do wykorzystania w Rewards Passie
Kosmetyki broni:
MIDNIGHT DECAY Misriah 2442 Pump Shotgun Style
MIDNIGHT DECAY Overrun AR Style
Kosmetyki powłok Runnerów:
MIDNIGHT DECAY Vandal Shell Style
MIDNIGHT DECAY Destroyer Shell Style
MIDNIGHT DECAY Assassin Shell Style
MIDNIGHT DECAY Thief Shell Style
Collector’s Edition za 229,99 dolarów z kodem gry i 170 dolarów bez kodu:
Cała zawartość edycji Deluxe (tylko wersja z kodem gry)
Figurka Thief Runner shell w skali 1:6 z podświetleniem LED
Kolekcjonerska miniatura WEAVEworm
Naszywka do naprasowania
Sześć kart pocztowych z grafikami
Premium opakowanie sześciokątne z lentikularnym plakatem
Estetyczne pudełko ekspozycyjne z grafiką środowiskową
Dodatkowe kosmetyki w grze za zakup w Bungie Store lub PlayStation Direct:
ZERO STEP Emblem
ZERO STEP Background
Marathon pierwotnie planowane było na 23 września 2025 roku, jednak w czerwcu Bungie ogłosiło oficjalne opóźnienie, tłumacząc decyzję potrzebą dodatkowego czasu na dopracowanie i testy. Opóźnienie nastąpiło po mieszanych opiniach graczy z testów alfa oraz kontrowersji związanej z wykorzystaniem skradzionych grafik, które wykryto w jednej z wersji testowych. Bungie zapewnia, że Marathon nie będzie zawierać mechanik pay-to-win, a wszyscy gracze otrzymają dostęp do pełnych aktualizacji rozgrywki. Dodatkowy Rewards Pass ma być pozbawiony daty wygaśnięcia.
