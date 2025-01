Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii coraz bliżej. Wkrótce zobaczymy nowy gameplay

Nadciąga „pierwsze spojrzenie” na rozgrywkę.

W październiku ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że studio Ryu Ga Gotoku zmieniło plany co do daty premiery Like a Dragon: Yakuza in Hawaii. Gra ma trafić na rynek już w przyszłym miesiącu, w związku z czym niebawem otrzymamy nowe informacje dotyczące tytułu. Nadciąga bowiem Like a Dragon Direct.

Zapowiedź nowego gameplayu z Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Fani serii Yakuza mogą mieć powody do radości. Studio Ryu Ga Gotoku zapowiedziało nowy Like a Dragon Direct, który odbędzie się 9 stycznia o godzinie 18:00 czasu polskiego. Wydarzenie to skupi się na prezentacji rozgrywki z Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Podczas Like a Dragon Direct gracze otrzymają „pierwsze spojrzenie” na gameplay. Studio Ryu Ga Gotoku uspokaja jednak, że wydarzenie nie będzie zawierało żadnych spoilerów fabularnych. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na transmisje, które odbędą się za pośrednictwem kanałów wydawcy na Twitchu (SEGA) i YouTube (SEGA_West). Goro Majima, były członek Yakuza owiany złą sławą, nagle budzi się jako rozbitek na bezludnej pacyficznej wyspie. Nie potrafiąc przypomnieć sobie własnego imienia, wyrusza na morze w poszukiwaniu wskazówek dotyczących swojej tożsamości w towarzystwie chłopca o imieniu Noah, który ocalił mu życie. Wkrótce zostają uwikłani w konflikt między bezwzględnymi przestępcami, współczesnymi piratami i innymi szumowinami, w którym stawką jest legendarny skarb. – głosi opis gry.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zadebiutuje 21 lutego 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wczytywanie ramki mediów.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.