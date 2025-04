Like a Dragon: Ishin! w pudełkowym wydaniu na PS4 taniej o 33% na Allegro

Kioto lat 60. XIX wieku nękane jest przez wszechobecne nierówności. W tym właśnie czasie jeden samuraj zmieni bieg historii w swoim poszukiwaniu sprawiedliwości. Wciel się w Sakamoto Ryomę i wyrusz do Kioto, aby znaleźć zabójcę swojego ojca, oczyścić się z zarzutu morderstwa i odzyskać honor. W ten sposób położysz kres erze samurajów i na zawsze zmienisz przyszłość Japonii. Wyciągnij miecz, załaduj rewolwer i dołącz do rewolucji w tej burzliwej historycznej przygodzie, którą mogli stworzyć tylko twórcy Yakuzy: Like a Dragon. – brzmi opis gry.