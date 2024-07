Life is Strange: Double Exposure z prezentacją kolejnej ważnej postaci

Jakiś czas temu twórcy Life is Strange: Double Exposure przedstawili graczom postać Safi. Square Enix i deweloperzy ze studia Deck Nine Games najwyraźniej nie zamierzają jednak zwalniać tempa. W sieci pojawił się bowiem nowy zwiastun wspomnianej produkcji, który przedstawia kolejnego ważnego bohatera.

Nowy zwiastun Life is Strange: Double Exposure przedstawia Mosesa

W najnowszym zwiastunie twórcy Life is Strange: Double Exposure prezentują postać Mosesa. Zgodnie z przekazanymi informacjami jest to jeden z najbliższych przyjaciół Safi, a to oznacza, że odegra on ważną rolę w historii przygotowanej na potrzebę nowej odsłony serii Life is Strange. Kim jednak jest wspomniany bohater?