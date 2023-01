Life is Strange 2 już wkrótce zadebiutuje na Nintendo Switch

Mamy dobrą informację dla miłośników świetnych historii. Już wkrótce kolejna mocna pozycja zasili bibliotekę Nintendo Switch. Ekipa wydawnicza Square Enix zapowiedziała, że Life is Strange 2 zadebiutuje na tej platformie 2 lutego.

Wczytywanie ramki mediów.

Life is Strange 2 to tytuł, który naprawdę warto sprawdzić

Life is Strange to seria, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Life is Strange 2 spotkało się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów, jak i samych graczy. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się ponad 27 tys. recenzji. Zdecydowana większość z nich, bo aż 85%, to pozytywne opinie.



Podobnie, jak Life is Strange czy też na przykład gry studia Telltale Games, Life is Strange 2 oferuje nieskomplikowaną mechanikę rozgrywki i nie zawiera trudnych łamigłówek. Całość skonstruowano tak, by zaangażować odbiorcę w poznawanie rozbudowanej historii poprzez eksplorowanie lokacji, rozmawianie z NPC oraz dokonywanie istotnych wyborów. Jest to więc doskonała propozycja dla osób, które w grach wideo na pierwszym miejscu stawiają opowieść.