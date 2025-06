Lies of P: Overture z niespodziewaną premierą podczas SGF 2025. Gra już jest dostępna do ogrania

Plotki okazały się prawdziwe. Podczas Summer Game Fest 2025 doszło do shadow dropa i Lies of P: Overture właśnie dzisiaj zadebiutowało na wszystkich platformach. Dodatek do docenionego soulslike’a studia NEOWIZ, oparty na klasycznej powieści o Pinokiu, jest już możliwy do kupienia oraz zagrania. Poniżej zobaczycie najnowszy zwiastun fabularnego DC.

Lies of P: Overture – niespodziewana premiera dodatku do docenionego soulslike’a

Na Steam Lies of P: Overture został wyceniony na 137,49 zł. Z kolei na PlayStation 4 i 5 cena wynosi 134 zł, a na konsolach Xbox 137,49 zł.