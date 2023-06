Na Summer Game Fest Round 8 Studio przywiozło nowy zwiastun Lies of P, czyli soulslike’a z Pinokiem w roli głównej. Dynamiczna zapowiedź prezentuje głównego bohatera w starciu z wieloma przeciwnikami. Materiał skupia się również na ukazaniu miejsc, które przyjdzie nam zwiedzić w grze. Twórcy potwierdzili, że Lies of P zadebiutuje 19 września. Gra tw dniu premiery trafi do Xbox Game Pass.