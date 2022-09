Liczba szczurów w A Plague Tale Requiem zwiększy się 60-krotnie

Na blogu PlayStation pojawił się ciekawy wpis, w którym deweloper Nicolas Bécavin zapewnia, że Requiem da graczom odczuć prawdziwą szczurzą apokalipsę. Przedstawiciel Asobo Studio powiedział:

Szczury są centralnym elementem A Plague Tale. Pracując nad sequelem, pragnęliśmy maksymalnie wykorzystać możliwości current-genów, by wznieść grozę i traumę, jaką wywołują te gryzonie, na nowy poziom. Zwiększamy 60-krotnie liczbę wyświetlanych szczurów – wcześniej było ich 5000, a teraz będzie 300 000! To chyba wystarczy, by wyartykułować wizję apokalipsy, jaka ciąży nad naszymi bohaterami.