Pierwszy na świecie 42-calowy telewizor OLED z wyginanym ekranem od firmy LG

Przedstawiciele firmy LG zaprezentowali LG OLED Flex (model LX3), czyli innowacyjny, pierwszy na świecie telewizor wyposażony w wyginany ekran OLED o przekątnej 42 cali. Jak czytamy w oficjalnej wiadomości, telewizor jest idealnie przystosowany do gier konsolowych, komputerowych czy w chmurze, a także do oglądania transmisji na żywo i treści na platformach streamingowych. Ma to otworzyć zupełnie nową erę, gdzie mamy możliwość całkowitego dostosowania ekranu do osobistych preferencji.

Pierwszy taki telewizor na świecie – LG OLED Flex LX3

Wyświetlacz modelu LX3 możemy bowiem regulować w zakresie od całkowicie płaskiego do mocno zakrzywionego (900R). Użytkownik może wybrać optymalną krzywiznę spośród 20 ustawień, dostosowując ją do własnych upodobań: