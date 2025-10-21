Lessaria to duchowy spadkobierca Majesty. Nowy RTS z polskim językiem i świetną ceną debiutuje na Steamie

Studio Rockbee Team wprowadziło na rynek Lessarię: Fantasy Kingdom Sim – strategię czasu rzeczywistego z elementami RPG, będącą duchowym spadkobiercą kultowego Majesty. Gra stawia na pośrednią kontrolę nad poddanymi, co czyni rozgrywkę mniej przewidywalną niż w klasycznych RTS-ach.

Lessaria: Fantasy Kingdom Sim – współczesne spojrzenie na klasykę

W Lessarii gracze nie wydają bezpośrednich rozkazów, a jedynie wyznaczają cele, które mieszkańcy mogą realizować, jeśli uznają je za opłacalne. Ten system, znany z Majesty, został rozbudowany o nowy model walki i możliwość grupowania bohaterów w oddziały. Twórcy podkreślają, że nie chcieli stworzyć kopii klasyka, lecz coś w rodzaju jego duchowej kontynuacji.