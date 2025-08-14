Zaloguj się lub Zarejestruj

Leonardo DiCaprio najbardziej żałuje, że nie zagrał w tym słynnym filmie z lat 90.

Jakub Piwoński
2025/08/14 14:50
Aktor żałuję, że odrzucił rolę w tym filmie.

Leonardo DiCaprio przyznał, że w swojej karierze ma jedno wielkie „co by było, gdyby” – i jest ono związane z Paulem Thomasem Andersonem oraz filmem, który przeszedł do historii kina lat 90. Jak potoczyłaby się kariera aktora, gdyby zagrał w tym filmie?

Boogie Nights
Boogie Nights

Leonardo DiCaprio mógł zagrać w Boogie Nights

W rozmowie z reżyserem podczas wspólnego wywiadu dla Esquire, promującego ich pierwszy wspólny projekt One Battle After Another, DiCaprio ujawnił:

Powiem to, mimo że tu jesteś: moim największym żalem jest to, że nie zagrałem w Boogie Nights. To był głęboki film mojego pokolenia. Nie wyobrażam sobie w nim nikogo poza Markiem [Wahlbergiem]. Kiedy w końcu udało mi się go obejrzeć, pomyślałem, że to arcydzieło.

GramTV przedstawia:

Jak się okazuje, od koniec lat 90. Anderson widział w DiCaprio idealnego odtwórcę roli Eddiego Adamsa. Przypomnijmy, że to rola nastolatka, który staje się gwiazdą filmów dla dorosłych pod pseudonimem Dirk Diggler – w filmie zagrał go Mark Wahlberg. DiCaprio musiał odmówić – był już związany kontraktem na Titanica, który w 1997 roku uczynił go globalną supergwiazdą. DiCaprio sam zasugerował wówczas Andersonowi Marka Wahlberga, swojego kolegę z Przetrwać w Nowym Jorku (1995). Reszta to już historia kina.

Dziś, niemal 30 lat później, DiCaprio i Anderson w końcu spotkali się na planie. W One Battle After Another aktor wciela się w Boba Fergusona, byłego rewolucjonistę próbującego chronić swoją córkę (Chase Infiniti) i jednocześnie odciąć się od burzliwej przeszłości. Film wchodzi do kin 26 września, ale polska data premiery jeszcze nie została ujawniona.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/13/leonardo-dicaprio-says-biggest-regret-is-turning-down-boogie-nights

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


