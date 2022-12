Lenovo Legion 5 Pro z GeForce RTX 3060 i Ryzen 5 6600H w grach

Siódma generacja notebooków dla graczy od Lenovo oferuje sporą moc zarówno do zabawy, jak i pracy. Testowany Legion 5 Pro może pochwalić się RTXem 3060 z TGP na poziomie 140 W.

Nie od dziś wiadomo, że notebooki są przeważnie głośniejsze od komputerów stacjonarnych, jednak w przypadku Lenovo Legion 5 Pro można dodać do tego stwierdzenia jedno spore ale.

Podczas planowania testów laptopa Lenovo Legion 5 Pro chciałem przede wszystkim pokazać Wam jego kulturę pracy podczas typowego grania . Wydaje mi się, że jest to podstawa obcowania z maszyną, będącą Waszym “daily”, na którym robicie wszystko.

Klapa matrycy i podstawa kadłubka zostały wykonane z aluminium, co daje niezłą sztywność, podczas gdy palmrest i okolica podświetlanej na biało klawiatury pozostały plastikowe, co poprawia wrażenia cieplne na palcach, bo obudowa się rozgrzewa się tak bardzo jak w przypadku zastosowania w takim miejscu aluminium.

Pomaga w tym także projekt chłodzenia Legion Coldfront 4.0, które pobiera powietrze właśnie przez klawiaturę, a ewakuuje czterema wylotami, okalającymi obudowę, co dodatkowo ją owiewa.

Matowa matryca IPS o jasności na poziomie 300 Nit oraz rozdzielczości 1920x1200 i 165 Hz odświeżania, wspartego G-SYNC, to dobry wybór do tej konfiguracji. Więcej pikseli na takiej przekątnej byłoby moim zdaniem mało zauważalne ze standardowej odległości, a natywnie jest trudniejsze do napędzenia przez 140-watowego RTXa 3060.

Podsumowanie

Testowana konfiguracja laptopa Lenovo Legion 5 Pro z siódmej generacji spełniła moje oczekiwania zarówno co do wydajności, jak i kultury pracy.

Wydaje mi się, że sprzęt jest na tyle uniwersalny, że może posłużyć zarówno do grania, jak i czynności bardziej profesjonalnych za sprawą implementacji karty graficznej od NVIDIA, która wiele z takich obliczeń przyjmie na siebie.

Oprócz technologicznych nowinek wraz z laptopami Lenovo Legion na Windows 11 czekają na Was dodatkowe benefity. Pierwszym z nich jest 3-miesięczny abonament Xbox Game Pass, który daje dostęp do biblioteki ponad 100 gier w wysokiej jakości.

Szczegóły na ten temat znajdziecie na specjalnej stronie promocyjnej.

Drugim jest dodatkowa obsługa serwisowa Lenovo Premium Care, która oferuje naprawę sprzętu z dojazdem do domu, zdalną pomoc techniczną, priorytetową i szybką realizację naprawy oraz coroczną kontrolę kondycji komputera.

Materiał sponsorowany