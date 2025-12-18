Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy model mini-pc od Thunderobot na CES 2026

Paweł Rudy
2025/12/18 22:45
MIX G2 z RTX 5090

Nieco ponad miesiąc temu Thunderobot wprowadził na chiński rynek model MIX G2. Kompaktowy system, większy jednak niż typowe komputery typu NUC, co ma sens, biorąc pod uwagę jego podzespoły.

Doniesienia, dotyczące chińskiej premiery, opisują obudowę o pojemności 3.2 litra i konfigurację opartą na procesorach Intel Arrow Lake HX w połączeniu z laptopowymi kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 50.

NotebookCheck informuje, że Thunderobot potwierdził międzynarodową premierę z pokazaniem pełnej specyfikacji planowanym na 6 stycznia podczas targów CES 2026 w Las Vegas.

W komunikacie prasowym Thunderobot z targów CES również wymieniono model MIX G2 jako mini komputer z kartą graficzną GeForce RTX 5090 w wersji Laptop, a jego stoisko znajduje się w hali LVCC 15845.

Jeśli chodzi o cenę, najdroższa konfiguracja w Chinach łączy procesor Core Ultra 9 275HX z kartą graficzną GeForce RTX 5090 w wersji Laptop i 64 GB pamięci.

Cena początkowa w przeliczeniu wynosi około 3800 dolarów. Tańsze wersje zaczynają się od procesora Core Ultra 7 255HX z kartą graficzną GeForce RTX 5070 Ti w cenie 2100 dolarów.

Thunderobot nie podał jeszcze globalnych cen, więc targi CES powinny rozwiać wszelkie wątpliwości co do ceny, regionów, w których pojawi się MIX G2 i które jednostki opuszczą Chiny.

Źródło:https://www.notebookcheck.net/Asus-ROG-NUC-2025-but-with-Nvidia-GeForce-RTX-5090-Thunderobot-Mix-G2-gaming-mini-PC-launches-internationally.1186509.0.html

Tech
komputer
