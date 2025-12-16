Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwszy przeciek produktów z CES 2026

Paweł Rudy
2025/12/16 09:15
Kolejny rozszerzany laptop od Lenovo

To pierwszy prawdziwy przeciek dotyczący zapowiedzi produktów z CES 2026.

Bez zaskoczenia jest to produkt Lenovo. dzięki ludziom z Windows Latest, którzy dostarczają nowych przecieków co rok, wiemy że Lenovo przygotowuje gamingowego laptopa Legion Pro Rollable na wczesny 2026 rok.

Przeciek ten pokazuje notebooka z serii Legion ze zmotoryzowanym ekranem, który rozszerza się poziomo do formatu ultrawide. Okno premiery pokrywa się z CES 2026, co sugeruje, że pewnie będzie on tam przedstawiany.

Kiedy laptop jest zamknięty, Legion Pro Rollable wygląda na wykorzystujący standardowy panel OLED 16:9.

Silniki wewnątrz pokrywy wysuwają dodatkowy obszar ekranu z obu stron, zmieniając wyświetlacz w ultrapanoramiczne 21:9 do gier i multimediów.

GramTV przedstawia:

Materiały marketingowe potwierdzają procesor z serii Intel Core Ultra, lecz nie podają dokładnych SKU, rozmiarów, pamięci ani konfiguracji dyskowych.

Na podstawie szerszej oferty Legion można zakładać GPU NVIDIA RTX oraz co najmniej 120 Hz odświeżania. Być może laptop zadebiutuje nawet z Core Ultra 300 „Panther Lake”, są to jednak tylko przypuszczenia.

Legion Pro Rollable nie jest pierwszym zwijanym ekranem Lenovo. Istnieje jeszcze ThinkBook Plus Gen 6 Rollable zawierający 14-calowy panel OLED z mechanizmem rozszerzającym ekran do 16,7 cala. Urządzenie pokazano od etapu konceptu aż po produkt wysyłkowy na CES 2025, a teraz sprzedawane jest za około 3300 dolarów jako laptop biznesowy.

Cennik i pełna specyfikacja Legion Pro Rollable pozostają nieznane. Wykorzystanie dedykowanego GPU, grubszego systemu chłodzenia i oczywiście mechanizmu zwijania prawdopodobnie sprawią, że będzie on droższy od standardowego notebooka Legion. Cena wyższa od ThinkBook Plus Gen 6 Rollable nie byłaby zaskoczeniem.

Niestety wiele projektów pokazywanych na CES nigdy nie wychodzi poza etap demonstracyjny i nigdy nie trafia na rynek. Może tym razem będzie inaczej.

Źródło:https://www.windowslatest.com/2025/12/08/exclusive-this-is-lenovo-legion-pro-rollable-with-display-that-expands-launches-2026-with-windows-11/

