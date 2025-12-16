Pierwszy przeciek produktów z CES 2026

Bez zaskoczenia jest to produkt Lenovo. dzięki ludziom z Windows Latest, którzy dostarczają nowych przecieków co rok, wiemy że Lenovo przygotowuje gamingowego laptopa Legion Pro Rollable na wczesny 2026 rok.

Przeciek ten pokazuje notebooka z serii Legion ze zmotoryzowanym ekranem, który rozszerza się poziomo do formatu ultrawide. Okno premiery pokrywa się z CES 2026, co sugeruje, że pewnie będzie on tam przedstawiany.

Kiedy laptop jest zamknięty, Legion Pro Rollable wygląda na wykorzystujący standardowy panel OLED 16:9.

Silniki wewnątrz pokrywy wysuwają dodatkowy obszar ekranu z obu stron, zmieniając wyświetlacz w ultrapanoramiczne 21:9 do gier i multimediów.