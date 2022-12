Lempo – zobacz trailer dobrze zapowiadającego się horroru

Lempo to propozycja od ekipy z One Trick Entertainment. Horror zadebiutuje na rynku w 2023 roku. Twórcy przygotowali trailer ukazujący mroczny klimat produkcji. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Horror inspirowany mitologią fińską

Lempo to horror psychologiczny, który inspirowany jest mitologią fińską. W trakcie rozgrywki gracz wcieli się w postać Paula, typowego gościa pracującego na etacie. Pewnego dnia mężczyzna gubi się jednak w przerażającym lesie. Sytuacja zmusi go do odkrycia historii innych zagubionych w Metsänpeitto. Wszystko po to, by rozwiązać tajemniczą zagadkę, co pozwoli nam uciec z tego mrocznego miejsca.



Twórcy zaznaczają, że w trakcie rozgrywki nie będziemy zmuszeni do walki. Gameplay ma opierać się na eksploracji, szukaniu przedmiotów i rozwiązywaniu łamigłówek. Wszystko wskazuje więc na to, że Lempo będzie klasycznym przedstawicielem gatunku.



Na koniec warto dodać, że Lempo ukaże się na rynku w 2023 roku, a gra będzie dostępna wyłącznie na PC.