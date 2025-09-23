LEGO Speed Champions Bugatti Centodieci za 79,39 zł w Amazon PL

Model francuskiego hipersamochodu w serii LEGO Speed Champions dostępny jest teraz w znacznie niższej cenie.

W Amazon Polska pojawiła się promocja na zestaw LEGO 77240 Speed Champions – Hipersamochód Bugatti Centodieci. Zestaw składający się z 291 elementów kosztuje obecnie 79,39 zł, co oznacza sporą obniżkę względem ceny katalogowej, która wynosi 119,99 zł.

LEGO Bugatti Centodieci – oferta w Amazon PL

Zestaw pozwala zbudować szczegółową replikę supersamochodu Bugatti Centodieci, odwzorowaną w skali LEGO Speed Champions. To świetna propozycja dla fanów motoryzacji i kolekcjonerów serii. Warto dodać, że w cenę wliczona jest darmowa dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferty.