LEGO Speed Champions Bugatti Centodieci za 79,39 zł w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/09/23 14:50
Model francuskiego hipersamochodu w serii LEGO Speed Champions dostępny jest teraz w znacznie niższej cenie.

W Amazon Polska pojawiła się promocja na zestaw LEGO 77240 Speed Champions – Hipersamochód Bugatti Centodieci. Zestaw składający się z 291 elementów kosztuje obecnie 79,39 zł, co oznacza sporą obniżkę względem ceny katalogowej, która wynosi 119,99 zł.

LEGO Bugatti Centodieci
LEGO Bugatti Centodieci

LEGO Bugatti Centodieci – oferta w Amazon PL

Zestaw pozwala zbudować szczegółową replikę supersamochodu Bugatti Centodieci, odwzorowaną w skali LEGO Speed Champions. To świetna propozycja dla fanów motoryzacji i kolekcjonerów serii. Warto dodać, że w cenę wliczona jest darmowa dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferty.

Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje do wyczerpania zapasów. To dobra okazja, by uzupełnić swoją kolekcję LEGO Speed Champions o jeden z ciekawszych modeli samochodów.

