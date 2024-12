LEGO James Bond znajdował się w produkcji. Wyciekł trailer skasowanej gry

Od momentu premiery LEGO Star Wars w 2005 roku doczekaliśmy się wielu gier opartych na popularnych filmowych licencjach, żeby tylko wspomnieć o Indianie Jonesie, Harrym Potterze, czy Władcy Pierścieni i Piratach z Karaibów. Okazało się, że TT Games planowało przenieść jeszcze jedną słynną markę do swojego klockowego świata. Do sieci wyciekł zaledwie 50 sekundowy zwiastun, prezentujący LEGO James Bond. Co ciekawe, materiał pojawił się w dwóch wersjach – jednej koncepcyjnej i drugiej finalnej z dopracowanymi efektami, scenografiami, a nawet odtworzonymi twarzami poszczególnych aktorów, którzy wcielali się w Jamesa Bonda.

Na Reddicie do sprawy odniosło się LEGOGameMuseum, czyli fanowskie konto zaznajomione z produkcjami TT Games. Stwierdzili, że prace nad grą nie były zbyt zaawansowane, a zwiastun powstał tylko dlatego, aby przekonać The Lego Group do stworzenia pełnej gry. Miało to miejsce w tym samym czasie, kiedy LEGO Dimensions nie otrzymało nowej zawartości. Decydenci The Lego Group nie zgodzili się na rozwój projektu, gdyż nie uważali, aby gra o Jamesie Bondzie była odpowiednia dla rodzinnej rozgrywki.