LEGO Horizon Adventures z oficjalną datą premiery. Pokazano też nowy zwiastun

Już pod koniec sierpnia na stronie PlayStation pojawiła się data premiery LEGO Horizon Adventures. Sony długo kazało nam jednak czekać na oficjalne potwierdzenie wspomnianego terminu. Dopiero na dzisiejszym State of Play ujawniono bowiem, kiedy produkcja skierowana do fanów przygód Aloy i miłośników klocków LEGO zadebiutuje na rynku.

Premiera LEGO Horizon Adventures już w listopadzie

Sony potwierdziło, że LEGO Horizon Adventures zadebiutuje 14 listopada 2024 roku. W trakcie State of Play zaprezentowano również kolejny zwiastun wspomnianej produkcji. Najnowszy pozwala rzucić okiem na kilka postaci znanych z Horizon Zero Dawn. Nie zabrakło też nawiązań do innych gier PlayStation. Całość znajdziecie na dole wiadomości.