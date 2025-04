LEGO Diuna Królewski Ornitopter w promocji. Duża obniżka na zestaw z 8 minifigurkami

Ruszyła promocja na LEGO ICONS Diuna — Atreides Royal Ornithopter, czyli popularny Królewski Ornitopter należący do rodu Atrydów, który w filmie przemierzał bezkresną pustynię Arrakis. To podczas pierwszego przelotu doszło do awarii jednego z pojazdów zbierających przyprawę, który ostatecznie został pochłonięty przez czerwia pustyni w efektownej scenie. Właśnie ten pojazd w wersji LEGO wraz z ośmioma minifigurkami możecie kupić w atrakcyjnej cenie w Media Expert.

LEGO Diuna Królewski Ornitopter w atrakcyjnej promocji

W sklepie trwa promocja na LEGO Diuna Królewski Ornitopter, którego kupicie już za 399 zł. Jest to promocja z 649,99 zł, więc można zaoszczędzić aż 251 zł. Oferta trwa tylko do końca 2 maja lub do wyczerpania zapasów. Podczas kupna należy wpisać kod promocyjny TW2504-020525.