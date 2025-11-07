Legendarny twórca wraca do swojej słynnej serii science fiction. „Pracujemy nad tym”

Podczas tegorocznego Fan Expo w Filadelfii legendarny reżyser horrorów, John Carpenter, zaskoczył publiczność, zdradzając, że może powrócić do jednego ze swoich najbardziej kultowych dzieł. Twórca Halloween i Ucieczki z Nowego Jorku przyznał, że trwają prace nad kontynuacją filmu Coś z 1982 roku.

Choć słowa reżysera nie stanowią oficjalnego potwierdzenia projektu, wystarczyły, by rozbudzić emocje wśród fanów kina grozy. Carpenter od lat unika reżyserowania, skupiając się raczej na muzyce i grach wideo, a w wywiadach wielokrotnie powtarzał, że najlepiej czuje się, odpoczywając przy meczu NBA lub z padem w rękach. Jednak już w 2023 roku zasugerował, że Coś 2 może powstać.

Oryginalne Coś z 1982 roku, wyprodukowane przez Universal Pictures, było w momencie premiery finansową porażką i zarobił tylko 20 milionów dolarów. Film z Kurtem Russellem w roli pilota stacjonującego na antarktycznej bazie badawczej opowiadał o walce z tajemniczym organizmem, który potrafił doskonale naśladować ludzkie kształty. Nastrojowy klimat paranoi i drastyczne efekty specjalne spotkały się wówczas z ostrą krytyką recenzentów. Dziś Coś uznawane jest za jedno z najważniejszych osiągnięć w historii horroru i science fiction, a jego wpływy można odnaleźć w twórczości takich reżyserów jak Robert Eggers, Jordan Peele, Adam Wingard czy bracia Dufferowie.

Dla wielu miłośników kina powrót Carpentera za kamerę byłby wydarzeniem bez precedensu. Reżyser, który przez dekady pozostawał niedoceniony, obecnie uchodzi za jednego z najważniejszych twórców gatunku. Jeśli więc rzeczywiście powstaje nowa odsłona Coś, może to być jedno z najbardziej wyczekiwanych filmowych wydarzeń dekady.