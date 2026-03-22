Legendarny twórca komiksów zaprojektował okładkę Wojowniczych Żółwi Ninja. To pierwsza taka współpraca w historii

Jakub Piwoński
2026/03/22 16:30
Frank Miller wraca do inspiracji sprzed lat. Wszystko z okazji wyjątkowego jubileuszu serii.

To wydarzenie, na które fani czekali od dekad. Frank Miller po raz pierwszy w karierze stworzył okładkę do serii Teenage Mutant Ninja Turtles. Projekt powstał z okazji jubileuszowego, 300. numeru komiksu wydawanego przez IDW Publishing.

Frank Miller narysował okładkę do jubileuszowego wydawania Teenage Mutant Ninja Turtles

Nie jest to jednak przypadkowa współpraca. Twórczość Millera – szczególnie jego praca nad Daredevilem – była jedną z głównych inspiracji dla Kevina Eastmana i Petera Lairda, którzy w latach 80. stworzyli Żółwie Ninja. Wiele elementów, takich jak motyw klanu ninja czy mentor bohaterów, zostało bezpośrednio zaczerpniętych i przekształconych w nową historię.

Sam Miller nie krył zadowolenia z udziału w projekcie:

To była świetna zabawa wskoczyć do świata Ninja przy tej okładce i przypomnieć sobie, że zostali stworzeni przez Petera i Kevina jako hołd dla mojego Daredevila. Ta praca jest dla fanów.

Jubileuszowy numer ma być prawdziwą gratką dla kolekcjonerów. Oprócz ilustracji Millera pojawią się także okładki przygotowane przez innych znanych artystów, a także nigdy wcześniej niepublikowana praca autorstwa Eastmana i Lairda. Wydawnictwo planuje również specjalne wydanie typu „blind bag” (egzemplarz-niespodzianka), co dodatkowo podkręca kolekcjonerski charakter publikacji.

Numer 300 ma trafić do sprzedaży 22 lipca i zapoczątkuje nową historię w uniwersum Żółwi Ninja. To wyjątkowy moment nie tylko dla samej serii, ale też dla fanów komiksu jako medium – spotykają się tu bowiem twórcy, których prace ukształtowały całe pokolenia czytelników.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/frank-miller-draws-teenage-mutant-ninja-turtles-cover-1236541268/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




