Legendarny twórca komiksów zaprojektował okładkę Wojowniczych Żółwi Ninja. To pierwsza taka współpraca w historii

Frank Miller wraca do inspiracji sprzed lat. Wszystko z okazji wyjątkowego jubileuszu serii.

To wydarzenie, na które fani czekali od dekad. Frank Miller po raz pierwszy w karierze stworzył okładkę do serii Teenage Mutant Ninja Turtles. Projekt powstał z okazji jubileuszowego, 300. numeru komiksu wydawanego przez IDW Publishing.

Nie jest to jednak przypadkowa współpraca. Twórczość Millera – szczególnie jego praca nad Daredevilem – była jedną z głównych inspiracji dla Kevina Eastmana i Petera Lairda, którzy w latach 80. stworzyli Żółwie Ninja. Wiele elementów, takich jak motyw klanu ninja czy mentor bohaterów, zostało bezpośrednio zaczerpniętych i przekształconych w nową historię.