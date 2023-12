Legendarny trailer GTA 6 odtworzony z LEGO

Trailer GTA 6 już w momencie premiery zyskał status legendarnego, bijąc przy okazji masę rekordów. I choć w ostatnim czasie Rockstar Games nie ma łatwego życia za sprawą różnorodnych ataków hakerskich, to możemy być pewni, że popularności gry raczej nic nie zaszkodzi. Fanów serii nie brakuje, o czym mogliśmy przekonać się już niejednokrotnie. Zachęcamy Was do zapoznania się z wideo stworzonym przez kanał World of Shrimpy, które przenosi trailer GTA 6 do świata LEGO.

Zwiastun GTA 6 odwzorowany przy pomocy klocków LEGO

Zaledwie wczoraj pokazywaliśmy Wam materiał prezentujący zwiastun Grand Theft Auto 6 wiernie odtworzony w GTA 5. Tym razem możecie zobaczyć, jak to pełne akcji i szalonych scen wideo odwzorowane zostało z klocków LEGO. Animacja robi wrażenie, a twórcom nie można odmówić dbałości o detale.



Zachęcamy do zapoznania się z wideo, a poniżej znajdziecie również listę najgorętszych newsów dotyczących sytuacji Rockstar Games.