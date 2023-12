Oto aktorka, która wcieli się w Lucię z GTA 6. Hakerzy chcą udostępnić kolejne 200 GB danych

Wygląda na to, że hakerzy nie zamierzają tak łatwo odpuścić.

Zaledwie wczoraj informowaliśmy Was o poważnym wycieku danych z serwerów studia Rockstar Games, w wyniku którego w sieci pojawił się m.in. pełny kod źródłowy gry Grand Theft Auto V, a także sporo informacji na temat GTA VI i Bully 2. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że deweloperzy mają pracować nad zupełnie nową marką od premiery Red Dead Redemption 2. Wygląda jednak na to, że to nie koniec.

Wiemy, kto wcieli się w Lucię w GTA 6. Hakerzy chcą udostępnić kolejne dane

Jeśli więc chodzi o kolejne informacje, społeczność wreszcie odnalazła aktorkę, która wcieli się w Lucię, czyli jedną z dwóch głównych bohaterów – jest nią Manni L. Perez. Zostało to potwierdzone przez znanego użytkownika o pseudonimie LegacyKillaHD, który specjalizuje się w uzyskiwaniu informacji na temat produkcji studia Rockstar Games.

