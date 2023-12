GTA 5 miało otrzymać aż 8 fabularnych dodatków. Gracze nie kryją żalu

Wygląda jednak na to, że to nie koniec – do sieci wyciekła również informacja o aż ośmiu dodatkach fabularnych, które miało otrzymać Grand Theft Auto V.

GTA 5 miało otrzymać osiem dodatków fabularnych

Tak, dobrze przeczytaliście – Grand Theft Auto V miało otrzymać osiem dodatków fabularnych, aczkolwiek finalnie, jak wszyscy doskonale wiemy, żaden z nich nie ujrzał światła dziennego w swojej pełnoprawnej formie. Poniżej prezentujemy listę DLC:

Manhunt

Norman

Relationship

Enterprise

Prologue

Assassination

Agent Trevor

Liberty City

Wczytywanie ramki mediów.

Co więcej, niektóre z nich stały się napadami lub innymi wydarzeniami w GTA Online. Oto lista DLC, które rzekomo zostały zmienione:

Agent Trevor → The Doomsday Heist

Prologue → North Yankton Expansion

LibertyV → Liberty City w GTA 5

Wczytywanie ramki mediów.