Wyciekł pełny kod źródłowy GTA 5, razem z informacjami o GTA 6 i Bully 2

Być może niektórzy z Was pamiętają, jak w zeszłym roku doszło do włamania, w wyniku którego do sieci wyciekło ponad 100 GB zawartości związanej z projektami Rockstar Games. Wygląda na to, że teraz mamy (przynajmniej po części) powtórkę z rozrywki – jak podaje serwis Insider Gaming, w ostatnich godzinach doszło do wycieku licznych informacji z GTA 5, GTA 6 oraz Bully 2.

Rockstar Games kolejną ofiarą hakerów

Tym samym do sieci wyciekł pełny kod źródłowy gry Grand Theft Auto V razem z fragmentami kodu GTA 6 oraz informacjami o Bully 2. Według informacji do wycieku doszło na serwerze Discord, gdzie został on zainicjowany przez Brytyjczyka należącego do społeczności moderskiej, którą Rockstar wielokrotnie pozywał.