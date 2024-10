Yooka-Replaylee pojawi się na wielu konsolach, lecz nie na Nintendo Switch. Co to oznacza?

Studio odpowiedzialne za Yooka-Replaylee podzieliło się informacjami dotyczącymi zmian, jakie zobaczymy w nowym wydaniu gry. Twórcy skupili się głównie na usprawnieniu wydajności, tekstur, rozdzielczości oraz dodaniu nowych animacji do gry. Dowiedzieliśmy się również, że tytuł zostanie wzbogacony o więcej wyzwań, w których będziemy mogli zdobyć wiele nagród. W oryginalnej produkcji nie mieliśmy dostępu do mapy świata - to również ma się zmienić.

Za tworzenie Yooka-Replaylee odpowiada to samo studio, w tym osoby pracujące wcześniej przy Banjo-Kazooie oraz Donkey Kong Country. Historia przedstawiona w obu grach ma być taka sama. Będziemy śledzić losy dwóch tytułowych stworzeń: Yooki oraz Laylee. Pierwszy wymieniony bohater to kameleon, który ma możliwość pokonywania sporych dystansów za pomocą przylepiania się do powierzchni z użyciem wyjątkowo długiego języka. Drugi zwierzak to nietoperz wyróżniający się umiejętnością sonicznych ataków. Potrafi również podnieść swojego towarzysza i przetransportować go na krótki dystans.