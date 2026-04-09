Cannes 2026 ogłoszone. Paweł Pawlikowski wraca do gry o Złotą Palmę

Jakub Piwoński
2026/04/09 15:40
Twórca Idy i Zimnej wojny znów wśród największych. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo mocno.

Wraca jedno z najważniejszych wydarzeń świata kina. Ogłoszono program 79. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes, a wśród największych nazwisk znalazł się Paweł Pawlikowski. Dla polskich widzów to zdecydowanie najważniejsza informacja – twórca wraca do konkursu głównego po ośmiu latach.

To nazwisko nie jest przypadkowe. Pawlikowski to autor Ida, która zdobyła Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, oraz Zimna wojna – nagradzanej na całym świecie produkcji, która przyniosła mu m.in. nominację do Oscara za reżyserię. Jego nowy film Fatherland powalczy w tym roku o najważniejszą nagrodę festiwalu – Złotą Palmę.

Konkurencja będzie jednak ogromna. W Cannes pojawią się uznani twórcy z całego świata, w tym Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Andriej Zwiagincew czy Hirokazu Kore-eda. To nazwiska, które regularnie zdobywają najważniejsze nagrody i od lat wyznaczają kierunki w kinie autorskim.

Na czele jury stanie Park Chan-wook, znany m.in. z Oldboya. W tym roku do selekcji zgłoszono aż 2541 filmów, co pokazuje skalę wydarzenia i prestiż, jaki wciąż ma Cannes. Co ciekawe, tegoroczna edycja będzie mniej „hollywoodzka” niż zwykle. W konkursie głównym znalazł się tylko jeden twórca z USA, a większe nazwiska zza oceanu zobaczymy raczej poza konkursem – swoje nowe filmy pokażą m.in. Steven Soderbergh i Ron Howard.

Festiwal rozpocznie się 12 maja i potrwa do 23 maja. Jak co roku, może on wyznaczyć kierunek dla kina na najbliższe miesiące – a dla Pawlikowskiego to szansa na kolejny wielki sukces na światowej scenie.

Program imprezy:

Film otwarcia:

  • La Vénus électrique – reż. Pierre Salvadori

Konkurs główny:

  • Minotaur – reż. Andriej Zwiagincew
  • El ser querido – reż. Rodrigo Sorogoyen
  • The Man I Love – reż. Ira Sachs
  • Fatherland – reż. Paweł Pawlikowski
  • Moulin – reż. László Nemes
  • Histoires de la nuit – reż. Léa Mysius
  • Fjord – reż. Cristian Mungiu
  • Notre Salut – reż. Emmanuel Marre
  • Gentle Monster – reż. Marie Kreutzer
  • Hopeu – reż. Na Hong-Jin
  • Sheep in the Box – reż. Hirokazu Kore-eda
  • Nagi Notes – reż. Koji Fukada
  • Garance – reż. Jeanne Herry
  • The Unknown – reż. Arthur Harari
  • Soudain – reż. Ryûsuke Hamaguchi
  • The Dreamed Adventure – reż. Valeska Grisebach
  • Coward – reż. Lukas Dhont
  • La vie d'une femme – reż. Charline Bourgeois-Tacquet
  • Historie równoległe – reż. Asghar Farhadi
  • Gorzkie święta – reż. Pedro Almodóvar
  • La Bola Negra – reż. Javier Calvo, Javier Ambrossi

Un Certain Regard:

  • La más dulce – reż. Laïla Marrakchi
  • Club Kid – reż. Jordan Firstman
  • Teenage Sex and Death at Camp Miasma – reż. Jane Schoenbrun
  • Everytime – reż. Sandra Wollner
  • I’ll Be Gone in June – reż. Katharina Rivilis
  • Yesterday the Eye Didn’t Sleep – reż. Rakan Mayasi
  • The Meltdown – reż. Manuela Martelli
  • Soy Tu Animal Materno – reż. Valentina Maurel
  • Elephants in the Fog – reż. Abhinash Bikram Shah
  • Benimana – reż. Marie-Clementine Dusabejambo
  • Le Corset – reż. Louis Clichy
  • Congo Boy – reż. Rafiki Fariala
  • All the Lovers in the Night – reż. Yukiko Sode

Pokazy o północy:

  • Roma Elastica – reż. Bertrand Mandico
  • Full Phil – reż. Quentin Dupieux
  • Gunche – reż. Yeon Sang-ho
  • Jim Queen and the Quest for Chloroqueer – reż. Nicolas Athane, Marco Nguyen
  • Sanguine – reż. Marion Le Corroller

Cannes Premiere:

  • Propeller One-Way Night Coach – reż. John Travolta
  • Kokurojo: The Samurai and the Prisoner – reż. Kiyoshi Kurosawa
  • Heimsuchung – reż. Volker Schlöndorff
  • The Game – reż. Juan Cabral, Santiago Franco
  • The Third Night – reż. Daniel Auteuil

Pokazy pozakonkursowe:

  • Jej piekło – reż. Nicolas Winding Refn
  • Diamond – reż. Andy Garcia
  • Karma – reż. Guillaume Canet
  • Objet du deli – reż. Agnès Jaoui
  • De Gaulle, L'âge de fer – reż. Antonin Baudry

Pokazy specjalne:

  • John Lennon: The Last Interview – reż. Steven Soderbergh
  • Avedon – reż. Ron Howard
  • Les Survivants du Che – reż. Christophe Réveille
  • Les Matins Merveilleux – reż. Avril Besson
Źródło:https://variety.com/2026/film/festivals/cannes-film-festival-2026-lineup-1236711319/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




