Cannes 2026 ogłoszone. Paweł Pawlikowski wraca do gry o Złotą Palmę

To nazwisko nie jest przypadkowe. Pawlikowski to autor Ida, która zdobyła Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, oraz Zimna wojna – nagradzanej na całym świecie produkcji, która przyniosła mu m.in. nominację do Oscara za reżyserię. J ego nowy film Fatherland powalczy w tym roku o najważniejszą nagrodę festiwalu – Złotą Palmę.

Wraca jedno z najważniejszych wydarzeń świata kina. Ogłoszono program 79. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes, a wśród największych nazwisk znalazł się Paweł Pawlikowski. Dla polskich widzów to zdecydowanie najważniejsza informacja – twórca wraca do konkursu głównego po ośmiu latach.

Konkurencja będzie jednak ogromna. W Cannes pojawią się uznani twórcy z całego świata, w tym Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Andriej Zwiagincew czy Hirokazu Kore-eda. To nazwiska, które regularnie zdobywają najważniejsze nagrody i od lat wyznaczają kierunki w kinie autorskim.

Na czele jury stanie Park Chan-wook, znany m.in. z Oldboya. W tym roku do selekcji zgłoszono aż 2541 filmów, co pokazuje skalę wydarzenia i prestiż, jaki wciąż ma Cannes. Co ciekawe, tegoroczna edycja będzie mniej „hollywoodzka” niż zwykle. W konkursie głównym znalazł się tylko jeden twórca z USA, a większe nazwiska zza oceanu zobaczymy raczej poza konkursem – swoje nowe filmy pokażą m.in. Steven Soderbergh i Ron Howard.

Festiwal rozpocznie się 12 maja i potrwa do 23 maja. Jak co roku, może on wyznaczyć kierunek dla kina na najbliższe miesiące – a dla Pawlikowskiego to szansa na kolejny wielki sukces na światowej scenie.

