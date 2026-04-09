Cannes 2026 ogłoszone. Paweł Pawlikowski wraca do gry o Złotą Palmę

Twórca Idy i Zimnej wojny znów wśród największych. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo mocno.
Wraca jedno z najważniejszych wydarzeń świata kina. Ogłoszono program 79. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes, a wśród największych nazwisk znalazł się Paweł Pawlikowski. Dla polskich widzów to zdecydowanie najważniejsza informacja – twórca wraca do konkursu głównego po ośmiu latach.
Paweł Pawlikowski wraca do gry o Złotą Palmę
To nazwisko nie jest przypadkowe. Pawlikowski to autor Ida, która zdobyła Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, oraz Zimna wojna – nagradzanej na całym świecie produkcji, która przyniosła mu m.in. nominację do Oscara za reżyserię. Jego nowy film Fatherland powalczy w tym roku o najważniejszą nagrodę festiwalu – Złotą Palmę.
Konkurencja będzie jednak ogromna. W Cannes pojawią się uznani twórcy z całego świata, w tym Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Andriej Zwiagincew czy Hirokazu Kore-eda. To nazwiska, które regularnie zdobywają najważniejsze nagrody i od lat wyznaczają kierunki w kinie autorskim.
Na czele jury stanie Park Chan-wook, znany m.in. z Oldboya. W tym roku do selekcji zgłoszono aż 2541 filmów, co pokazuje skalę wydarzenia i prestiż, jaki wciąż ma Cannes. Co ciekawe, tegoroczna edycja będzie mniej „hollywoodzka” niż zwykle. W konkursie głównym znalazł się tylko jeden twórca z USA, a większe nazwiska zza oceanu zobaczymy raczej poza konkursem – swoje nowe filmy pokażą m.in. Steven Soderbergh i Ron Howard.
Festiwal rozpocznie się 12 maja i potrwa do 23 maja. Jak co roku, może on wyznaczyć kierunek dla kina na najbliższe miesiące – a dla Pawlikowskiego to szansa na kolejny wielki sukces na światowej scenie.
Program imprezy:
Film otwarcia:
La Vénus électrique – reż. Pierre Salvadori
Konkurs główny:
Minotaur – reż. Andriej Zwiagincew
El ser querido – reż. Rodrigo Sorogoyen
The Man I Love – reż. Ira Sachs
Fatherland – reż. Paweł Pawlikowski
Moulin – reż. László Nemes
Histoires de la nuit – reż. Léa Mysius
Fjord – reż. Cristian Mungiu
Notre Salut – reż. Emmanuel Marre
Gentle Monster – reż. Marie Kreutzer
Hopeu – reż. Na Hong-Jin
Sheep in the Box – reż. Hirokazu Kore-eda
Nagi Notes – reż. Koji Fukada
Garance – reż. Jeanne Herry
The Unknown – reż. Arthur Harari
Soudain – reż. Ryûsuke Hamaguchi
The Dreamed Adventure – reż. Valeska Grisebach
Coward – reż. Lukas Dhont
La vie d'une femme – reż. Charline Bourgeois-Tacquet
Historie równoległe – reż. Asghar Farhadi
Gorzkie święta – reż. Pedro Almodóvar
La Bola Negra – reż. Javier Calvo, Javier Ambrossi
Un Certain Regard:
La más dulce – reż. Laïla Marrakchi
Club Kid – reż. Jordan Firstman
Teenage Sex and Death at Camp Miasma – reż. Jane Schoenbrun
Everytime – reż. Sandra Wollner
I’ll Be Gone in June – reż. Katharina Rivilis
Yesterday the Eye Didn’t Sleep – reż. Rakan Mayasi
The Meltdown – reż. Manuela Martelli
Soy Tu Animal Materno – reż. Valentina Maurel
Elephants in the Fog – reż. Abhinash Bikram Shah
Benimana – reż. Marie-Clementine Dusabejambo
Le Corset – reż. Louis Clichy
Congo Boy – reż. Rafiki Fariala
All the Lovers in the Night – reż. Yukiko Sode
Pokazy o północy:
Roma Elastica – reż. Bertrand Mandico
Full Phil – reż. Quentin Dupieux
Gunche – reż. Yeon Sang-ho
Jim Queen and the Quest for Chloroqueer – reż. Nicolas Athane, Marco Nguyen
Sanguine – reż. Marion Le Corroller
Cannes Premiere:
Propeller One-Way Night Coach – reż. John Travolta
Kokurojo: The Samurai and the Prisoner – reż. Kiyoshi Kurosawa
Heimsuchung – reż. Volker Schlöndorff
The Game – reż. Juan Cabral, Santiago Franco
The Third Night – reż. Daniel Auteuil
Pokazy pozakonkursowe:
Jej piekło – reż. Nicolas Winding Refn
Diamond – reż. Andy Garcia
Karma – reż. Guillaume Canet
Objet du deli – reż. Agnès Jaoui
De Gaulle, L'âge de fer – reż. Antonin Baudry
Pokazy specjalne:
John Lennon: The Last Interview – reż. Steven Soderbergh
