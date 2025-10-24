Legendarne science fiction powróci z nową serią już wkrótce. Podano termin premiery

Ikoniczne uniwersum Ghost in the Shell doczeka się nowej adaptacji anime. Serial został zapowiedziany w maju 2024 roku, a w kwietniu tego roku zaprezentowano pierwszy oficjalny plakat produkcji, zatytułowanej The Ghost in the Shell. Teraz studio Science Saru, znane z takich produkcji jak Dandadan czy Scott Pilgrim zaskakuje ujawniło termin premiery. Serial zadebiutuje już w styczniu 2026 roku na antenach Kansai TV i Fuji TV.

The Ghost in the Shell – termin premiery nowego anime science fiction

Nowa wersja Ghost in the Shell ma być wierną interpretacją klasycznej mangi Shirowa Masamune, która od końca lat 80. ukształtowała sposób, w jaki fani postrzegają cyberpunk w japońskiej popkulturze. Według zapowiedzi twórców, produkcja ma uchwycić estetykę i ducha lat 90., kiedy to powstał legendarny film anime z 1995 roku, uważany do dziś za jedno z najważniejszych dzieł gatunku science fiction.