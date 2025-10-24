Zaloguj się lub Zarejestruj

Legendarne science fiction powróci z nową serią już wkrótce. Podano termin premiery

Radosław Krajewski
2025/10/24 15:00
To będzie najważniejsze wydarzenie w świecie anime.

Ikoniczne uniwersum Ghost in the Shell doczeka się nowej adaptacji anime. Serial został zapowiedziany w maju 2024 roku, a w kwietniu tego roku zaprezentowano pierwszy oficjalny plakat produkcji, zatytułowanej The Ghost in the Shell. Teraz studio Science Saru, znane z takich produkcji jak Dandadan czy Scott Pilgrim zaskakuje ujawniło termin premiery. Serial zadebiutuje już w styczniu 2026 roku na antenach Kansai TV i Fuji TV.

The Ghost in the Shell

The Ghost in the Shell – termin premiery nowego anime science fiction

Nowa wersja Ghost in the Shell ma być wierną interpretacją klasycznej mangi Shirowa Masamune, która od końca lat 80. ukształtowała sposób, w jaki fani postrzegają cyberpunk w japońskiej popkulturze. Według zapowiedzi twórców, produkcja ma uchwycić estetykę i ducha lat 90., kiedy to powstał legendarny film anime z 1995 roku, uważany do dziś za jedno z najważniejszych dzieł gatunku science fiction.

Reżyserią nowej serii zajmie się Mokochan, dotychczasowy asystent reżysera Dandadan, który tym razem został głównym twórcą. Scenariusz przygotowuje EnJoe Toh, znany z pracy przy takich tytułach jak Space Dandy czy Godzilla: Singular Point. Projektami postaci zajmuje się Shuuhei Handa, którego styl można rozpoznać z produkcji Spriggan oraz Little Witch Academia.

Serial zostanie wyemitowany w Japonii na antenach Kansai TV i Fuji TV w nowym bloku anime „Kaanival!!”, nadawanym we wtorkowe wieczory o 23:00. Twórcy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się dynamicznej akcji, filozoficznych motywów i refleksji nad granicą między człowiekiem a maszyną, które od zawsze stanowiły znak rozpoznawczy tej marki.

Źródło:https://theghostintheshell.jp/en/news/the-ghost-in-the-shell-tv

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

