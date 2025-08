Legendarne RPG może nigdy nie otrzymać remastera. Twórca gry podał powód

Wiele wskazuje na to, że fani tego RPG-a nie mogą liczyć na zremasterowaną wersję.

Czy fani Arcanum: Przypowieść o Maszynach i Magyi wreszcie doczekają się upragnionego remastera gry? Prawa do kodu i zawartości gry należą do jej twórców, zaś prawa do marki posiada Microsoft, a sama gra aż prosi się o nowe życie. Niestety, jak pokazuje najnowszy materiał wideo Tima Caina, jednego z legendarnych twórców Fallouta i współzałożyciela studia Troika Games, rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana.

Arcanum bez szans na oficjalny remaster

„To prawnie złożona sprawa” – przyznaje Cain, odnosząc się do sytuacji, w której wszelkie negocjacje komercyjne muszą zostać zatwierdzone przez całą trójkę założycieli Troiki: jego samego, Leonarda Boyarsky'ego i Jasona Andersona.