Legendarna wędrówka Minecrafta zakończona. Youtuber zebrał ponad 500 tys. dolarów

Po niemal 15 latach wędrówki w Minecraft, youtuber Kurt „KurtJMac” Mac dotarł wreszcie do Dalekich Krain – mitycznego miejsca w grze, które powstawało na skutek błędu w generowaniu mapy. Podróż rozpoczęta w 2011 roku zakończyła się 4 października 2025 roku, a całość została udokumentowana na jego kanale YouTube w serii Far Lands or Bust.

Dalekie Krainy i prawie 15 lat wytrwałości

Dalekie Krainy (Far Lands) to błąd w Minecraft powodujący powstawanie dziwacznych, chaotycznych terenów w odległych częściach świata. Został on naprawiony w aktualizacji 1.8, dlatego KurtJMac grał na wersji 1.7.3 i pokonywał kolejne kilometry bez trybu kreatywnego czy modów.