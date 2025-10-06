Zaloguj się lub Zarejestruj

Legendarna wędrówka Minecrafta zakończona. Youtuber zebrał ponad 500 tys. dolarów

Mikołaj Berlik
2025/10/06 20:00
KurtJMac zakończył swoją epicką podróż w Minecraft, eksplorując mityczne Dalekie Krainy i wspierając fundacje charytatywne.

Po niemal 15 latach wędrówki w Minecraft, youtuber Kurt „KurtJMac” Mac dotarł wreszcie do Dalekich Krain – mitycznego miejsca w grze, które powstawało na skutek błędu w generowaniu mapy. Podróż rozpoczęta w 2011 roku zakończyła się 4 października 2025 roku, a całość została udokumentowana na jego kanale YouTube w serii Far Lands or Bust.

Dalekie Krainy i prawie 15 lat wytrwałości

Dalekie Krainy (Far Lands) to błąd w Minecraft powodujący powstawanie dziwacznych, chaotycznych terenów w odległych częściach świata. Został on naprawiony w aktualizacji 1.8, dlatego KurtJMac grał na wersji 1.7.3 i pokonywał kolejne kilometry bez trybu kreatywnego czy modów.

Podróż była nie tylko testem wytrwałości, lecz także okazją do wspierania celów charytatywnych. W trakcie swojej wędrówki youtuber zbierał fundusze dla Child’s Play, Direct Relief, PAWS oraz Equal Justice Initiative, przekraczając ostatecznie kwotę 500 tysięcy dolarów.

GramTV przedstawia:

Fani i komentujący podkreślają, że dotarcie do Dalekich Krain to moment historyczny w dziejach Minecrafta. Wiele osób uważa, że Mojang powinien upamiętnić tę wytrwałość w grze. Mimo zakończenia głównego celu, KurtJMac nie zamierza przerywać serii i nadal eksploruje swój świat pełen zniekształconych krajobrazów i ciekawostek.

Podróż trwała 14 lat, 6 miesięcy i 29 dni – Kurt rozpoczął ją w wieku 5–6 lat, a zakończył w wieku 20 lat, dokumentując każdą część na YouTube i inspirując miliony graczy swoją determinacją.

