Legendarna horrorowa marka powróci pod szyldem Amazon. W końcu podejdą do tego poważnie?

Za kamerą stanie reżyser z dużym doświadczeniem w kręceniu horrorów. Scenarzystami projektu są z kolei twórcy ostatniej Obecności. Seria powstanie z martwych?

Scenariusz przygotowują Ian Goldberg i Richard Naing, duet odpowiedzialny za Obecność: Ostatnie namaszczenie , które w miniony weekend zadebiutowało w kinach, zarabiając już 187 milionów dolarów na całym świecie. Twórcy opisują nowy film jako „reinterpretację” klasycznej opowieści, choć szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą. Warto dodać, że Sandberg miał już styczność z uniwersum Obecności, bo jest też autorem filmu Annabelle: Narodziny zła.

David F. Sandberg, znany z horroru Kiedy gasną światła oraz adaptacji gry wideo Until Dawn, stanie za kamerą nowego filmu kultowej, horrorowej marki – Amityville. Projekt powstaje dla Amazon MGM Studios.

Oryginalny Amityville Horror z 1979 roku, oparty na bestsellerowej książce Jaya Ansona, stał się jednym z najgłośniejszych horrorów tamtej dekady. Historia oparta była na prawdziwych wydarzeniach – morderstwach Ronalda DeFeo Jr. – oraz rzekomych doświadczeniach rodziny Lutz, która wprowadziła się do nawiedzonego domu.

Marka Amityville doczekała się wielu kontynuacji i spin-offów, choć w ostatnich latach straciła na popularności. Ostatnim głośniejszym tytułem była Amityville: Przebudzenie z 2017 roku, a w 2023 roku Lionsgate wypuściło film Amityville: Where the Echo Lives, który trafił od razu do streamingu. Filmy nie zdołały jednak przywrócić blasku serii zbierając bardzo niskie noty.

Co ciekawe, to niejedyny nadchodzący projekt związany z tą legendą. Niezależnie od produkcji Amazon MGM Studios, studio BoulderLight Pictures wraz z Divide/Conquer pracuje nad własnym filmem Amityville. Czy marka powróci do życia? Na pewno będą takie starania.