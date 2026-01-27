Legendarna gra z Nintendo 64 ląduje na PC

Wiele produkcji, które w ten czy inny sposób nazwać możemy legendarnymi, niestety ominęło komputery osobiste. Takie były czasy.

Zdarza się jednak, że nawet pomimo upływu lat niektóre klasyki finalnie się na PC ukazują. W mniej lub bardziej oficjalny sposób. Banjo-Kazooie z natywnym portem na komputery osobiste Teraz natywny port na komputery osobiste otrzymało Banjo-Kazooie. Mowa tutaj o platformówce od studia Rare, czyli późniejszych twórców m.in. GoldenEye 007, Donkey Kong Country czy też Sea of Thieves. Produkcja, której bohaterami byli miś Banjo oraz czerwony ptak Kazooie, uważana jest za jedną z najlepszych w historii. Dość powiedzieć, że średnia jej ocen na Metacriticu to świetne 92 na 100.

Samo Banjo-Kazooie ukazało się w 1998 roku jedynie na Nintendo 64. Dopiero dekadę później gra doczekała się wydania również na Xboxa 360. Teraz zaś dzięki Banjo: Recompiled również PC-owcy będą mogli spróbować swoich sił w legendarnej platformówce. Mowa tutaj o nieoficjalnym porcie stworzonym przez fanów, którzy przerobili kod w taki sposób, by był czytelny dla komputerów osobistych.

GramTV przedstawia:

Dzięki pracy moderów produkcja nie tylko jest na PC grywalna. Zyskała ona również wiele dodatkowych, niedostępnych wcześniej opcji. I to takich, które nie pojawiają się nawet w zwyczajowych emulacjach starszych gier. Przykłady? Banjo: Recompiled obsługuje nawet ponad 120 klatek na sekundę, tryby Ultrawide i panoramiczny, a nawet mody ulepszające grafikę czy też dodające nową zawartość. Co w tym wszystkim ważne, samo wydanie Recompiled jest w pełni legalne dzięki zastosowaniu inżynierii wstecznej. W ten sposób twórcy portu nie wykorzystali żadnych objętych ochroną prawną elementów. Sama produkcja wymaga natomiast do odpalenia własnego legalnego ROM-u Banjo-Kazooie. W przeciwnym wypadku natywny port PC zwyczajnie nie zadziała. Wczytywanie ramki mediów. Sama seria Banjo-Kazooie po wydaniu oryginału doczekała się jeszcze czterech odsłon. Były to Banjo-Tooie z 2000, Banjo-Kazooie: Grunty's Revenge z 2003 Banjo-Pilot z 2005 oraz Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts z 2008. Niemniej od 18 lat gracze nie doczekali się powrotu uroczego duetu. Na dodatek jeszcze w 2023 roku twórcy oryginału przyznali, iż nie spodziewają się, by w najbliższych latach stan ten miał ulec zmianie.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

