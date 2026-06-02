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Legenda wraca po latach? Twórcy Oddworld sugerują kontynuację historii Abe'a

Maciej Petryszyn
2026/06/02 22:30
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Obie odsłony legendarnej serii Oddworld doczekały się już odświeżenia. Zatem być może pora na kontynuację?

Do podobnego wniosku najwyraźniej doszli sami twórcy. I w nowym materiale wyraźnie zasugerowali nam, iż rzeczona kontynuacja nadejdzie.

Oddworld: Soulstorm
Oddworld: Soulstorm

Wreszcie poznamy dalsze losy Abe’a?

Studio Oddworld Inhabitants opublikowało bowiem nowy materiał wideo. Ten pozornie jest po prostu przywołaniem szczęśliwego zakończenia Oddworld: Soulstorm. Widzimy zatem głównego bohatera, Abe’a, który wyjawia innym Mudokonom, iż Sam, czyli jego matka, jest jednocześnie matką wszystkich przedstawicieli rasy pochodzących z RuptureFarms. Jednocześnie nasz bohater ujawnia, iż Sam przebywa w Nolybab i teraz on sam zamierza udać się do stolicy Glukkonów, by uzyskać odpowiedzi na pytania, które ma. W samej grze na tym cała cutscenka się kończy. Ale nie w tym wypadku.

Zamiast tego po zakończeniu rozmowy pojawia się plansza napisem Część 3 nadchodzi. Trudno odebrać to więc inaczej niż jako zapowiedź nowej odsłony serii Oddworld. Gdyby taka powstała, byłby to pierwszy nowy projekt w ramach cyklu od czasu wydanego jeszcze w 2005 roku spin-offa Oddworld: Stranger's Wrath. Po nim ukazały się co prawda również Oddworld: New 'n' Tasty! z 2014 roku oraz wspomniane Oddworld: Soulstorm z roku 2021. Były to jednak odświeżone wersje klasycznych części, czyli Oddworld: Abe's Oddysee z 1997 roku i Oddworld: Abe's Exoddus z 1998 roku. Czy zatem poznamy wreszcie dalszy ciąg tej opowieści?

GramTV przedstawia:

Zapowiedź Oddworld Inhabitants skłoniła fanów do rozważań jeszcze innego typu. Warto wszak pamiętać, że pierwotnie twórcy planowali serię Oddworld jako kwintologię. Nie wiadomo jednak, czy plany te są wciąż aktualne i czy kolejna odsłona przygód Abe’a będzie jednocześnie ich zwieńczeniem, czy też dopiero trzecią z pięciu części, które zamkną opowieść.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/part-3-coming-oddworld-inhabitants-has-teased-a-potential-new-game/

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Oddworld Inhabitants
Oddworld
zapowiedź gry
nowa gra
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112