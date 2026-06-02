Legenda wraca po latach? Twórcy Oddworld sugerują kontynuację historii Abe'a

Obie odsłony legendarnej serii Oddworld doczekały się już odświeżenia. Zatem być może pora na kontynuację?

Do podobnego wniosku najwyraźniej doszli sami twórcy. I w nowym materiale wyraźnie zasugerowali nam, iż rzeczona kontynuacja nadejdzie. Wreszcie poznamy dalsze losy Abe’a? Studio Oddworld Inhabitants opublikowało bowiem nowy materiał wideo. Ten pozornie jest po prostu przywołaniem szczęśliwego zakończenia Oddworld: Soulstorm. Widzimy zatem głównego bohatera, Abe’a, który wyjawia innym Mudokonom, iż Sam, czyli jego matka, jest jednocześnie matką wszystkich przedstawicieli rasy pochodzących z RuptureFarms. Jednocześnie nasz bohater ujawnia, iż Sam przebywa w Nolybab i teraz on sam zamierza udać się do stolicy Glukkonów, by uzyskać odpowiedzi na pytania, które ma. W samej grze na tym cała cutscenka się kończy. Ale nie w tym wypadku.

Zamiast tego po zakończeniu rozmowy pojawia się plansza napisem Część 3 nadchodzi. Trudno odebrać to więc inaczej niż jako zapowiedź nowej odsłony serii Oddworld. Gdyby taka powstała, byłby to pierwszy nowy projekt w ramach cyklu od czasu wydanego jeszcze w 2005 roku spin-offa Oddworld: Stranger's Wrath. Po nim ukazały się co prawda również Oddworld: New 'n' Tasty! z 2014 roku oraz wspomniane Oddworld: Soulstorm z roku 2021. Były to jednak odświeżone wersje klasycznych części, czyli Oddworld: Abe's Oddysee z 1997 roku i Oddworld: Abe's Exoddus z 1998 roku. Czy zatem poznamy wreszcie dalszy ciąg tej opowieści?

GramTV przedstawia:

Zapowiedź Oddworld Inhabitants skłoniła fanów do rozważań jeszcze innego typu. Warto wszak pamiętać, że pierwotnie twórcy planowali serię Oddworld jako kwintologię. Nie wiadomo jednak, czy plany te są wciąż aktualne i czy kolejna odsłona przygód Abe’a będzie jednocześnie ich zwieńczeniem, czy też dopiero trzecią z pięciu części, które zamkną opowieść.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

