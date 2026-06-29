Legenda Bethesdy broni długiego czekania na TES6. Pośpiech może zaszkodzić grze

W tym roku mija 8 lat od pierwszej zapowiedzi The Elder Scrolls 6. Co otrzymaliśmy od tego czasu? Otóż g...

...eneralnie niewiele. Po wrzuceniu teasera na E3 2012 Bethesda nabrała wody w usta i tak trwa w tym stanie.

Lepiej powoli niż w pośpiechu?

Nic więc dziwnego, że irytacja graczy rośnie. Z jednej strony od premiery The Elder Scrolls 5: Skyrim minęło już 15 lat, z drugiej zaś Todd Howard wprost mówił, że TES6 zostało zapowiedziane przedwcześnie. Tak czy inaczej, trudno być zaskoczonym, że społeczność chciałaby, by rzeczy działy się szybciej. Szczególnie że na zbyt szybką premierę The Elder Scrolls 6 się nie zanosi. Czy jednak faktycznie tak długi czas oczekiwania to coś złego? Legenda Bethesdy oraz główny projektant Skyrima, Bruce Nesmith, zapewnia, że skrócenie czasu pracy nad daną grą może wyrządzić jej krzywdzę, a nawet doprowadzić do znacznych problemów.