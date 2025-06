Legalny biznes? Tylko z pozoru. GTA Online z nową aktualizacją

Rockstar, mimo intensywnych prac nad wyczekiwanym Grand Theft Auto 6, nieustannie dostarcza zawartość dla GTA Online. Najnowszym tego przykładem jest zapowiedziana aktualizacja zatytułowana Money Fronts, która ma zadebiutować już 17 czerwca. Gracze otrzymają możliwość zbudowania imperium przestępczego, wykorzystując szereg legalnie wyglądających biznesów, by skutecznie prać brudne pieniądze.

GTA Online z aktualizacją Money Fronts

Podróż graczy rozpocznie się od zyskania władzy nad myjnią samochodową Hands On Car Wash zlokalizowaną w dzielnicy Strawberry, w samym sercu Los Santos. W miarę jak myjnia będzie generować zyski i zwiększać swój prestiż, gracze zyskają możliwość przejęcia kolejnych strategicznych placówek, takich jak Smoke on the Water oraz firma wycieczkowa Higgins Helitours. W tym przedsięwzięciu graczom będzie towarzyszył wieloletni współpracownik Martin Madrazo, który wprowadzi ich w świat nowych doradców.