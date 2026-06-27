Bloodborne na PC z trybem online? Twórcy ShadPS4 zapowiadają ShadNet

PC-owcy po dziś dzień czekają na swoje wydanie Bloodborne. I nic nie wskazuje na to, by faktycznie mieli się go doczekać.

Pozostaje im więc liczyć na emulację. Tym bardziej, że ta, jak się zdaje, wchodzi na nowy poziom.

Bloodborne na PC z pełnym doświadczeniem?

Niedawno pisaliśmy o Bloodborne Reborne, czyli fanowskim projekcie przenoszącym hit FromSoftware na komputery osobiste. Ale nie tylko przenoszący, ale również i usprawniający go – poprzez odblokowaną liczbę klatek czy też lepsze tekstury. Do tego dochodzą poprawione oświetlenie, usprawnione właściwości materiałów, załatane dziury w siatkach obiektów, usunięte lewitujące i przenikające się obiekty oraz zwiększona gęstość roślinności. To wszystko działa za sprawą emulatora ShadPS4, który przeszedł szalenie długą drogę. Dość powiedzieć, że jeszcze 2 lata temu ledwo radził sobie z uruchomieniem BB, a tu proszę…