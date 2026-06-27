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Bloodborne na PC z trybem online? Twórcy ShadPS4 zapowiadają ShadNet

Maciej Petryszyn
2026/06/27 12:10
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PC-owcy po dziś dzień czekają na swoje wydanie Bloodborne. I nic nie wskazuje na to, by faktycznie mieli się go doczekać.

Pozostaje im więc liczyć na emulację. Tym bardziej, że ta, jak się zdaje, wchodzi na nowy poziom.

Bloodborne
Bloodborne

Bloodborne na PC z pełnym doświadczeniem?

Niedawno pisaliśmy o Bloodborne Reborne, czyli fanowskim projekcie przenoszącym hit FromSoftware na komputery osobiste. Ale nie tylko przenoszący, ale również i usprawniający go – poprzez odblokowaną liczbę klatek czy też lepsze tekstury. Do tego dochodzą poprawione oświetlenie, usprawnione właściwości materiałów, załatane dziury w siatkach obiektów, usunięte lewitujące i przenikające się obiekty oraz zwiększona gęstość roślinności. To wszystko działa za sprawą emulatora ShadPS4, który przeszedł szalenie długą drogę. Dość powiedzieć, że jeszcze 2 lata temu ledwo radził sobie z uruchomieniem BB, a tu proszę…

Zresztą, wygląda na to, że to nie koniec. Oto bowiem twórcy ShadPS4 zapowiadają open-source’owy projekt ShadNet. Pod nazwą tą kryje się cała infrastruktura, dzięki której istnieć ma możliwość wieloosobowego grania po sieci. W ten sposób możliwe ma być np. korzystanie z funkcji sieciowych Bloodborne, czyli kooperacji oraz starć PvP. Ale nie tylko, bo podobnie, zupełnie jak w przypadku konsoli z subskrypcją PlayStation Plus, ma być w przypadku innych produkcji. Jak możemy wyczytać w ogłoszeniu na oficjalnej stronie internetowej ShadPS4:

ShadNet zaoferuje użytkownikom shadPS4 sposób na łączenie się i wspólną grę w sieci. Projekt ten powstaje już od kilku miesięcy, ale jest na takim etapie, że możemy ogłosić go oficjalnie. ShadNet wciąż znajduje się w fazie rozwoju i pozostało jeszcze wiele do zrobienia, ale jest już gotowy do testów. W tej chwili działa jedynie śledzenie wyników, ale zachęcamy do wypróbowania tej funkcji!

GramTV przedstawia:

Co na to Sony? Jak dotychczas japoński gigant nie zareagował na istnienie emulatora ShadPS4. Trudno jednak powiedzieć, czy podobnie będzie w przypadku ShadNet.

Źródło:https://wccftech.com/shadnet-playstation-4-emulation-shadps4-sidesteps-playstation-network/

Tagi:

News
PC
PS4
PlayStation 4
multiplayer
Bloodborne
emulator
gra sieciowa
FromSoftware
open-source
emulacja
ShadPS4
ShadNet
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112