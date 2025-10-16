Zaloguj się lub Zarejestruj

Le Mans Ultimate zorganizuje pierwsze 24-godzinne wyścigi. Szykujcie się na długie ściganie w listopadzie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/16 18:30
0
0

Twórcy Le Mans Ultimate ogłosili, że jeszcze w tym roku odbędzie się pierwszy w historii gry 24-godzinny wyścig online, odtwarzający legendarny 24 Heures du Mans.

Po serii testowych wydarzeń z wymianą kierowców, Studio 397 potwierdziło, że pierwsze oficjalne 24-godzinne zawody odbędą się w dniach w dniach 28-30 listopada 2025 roku. W rywalizacji wezmą udział samochody klas Hypercar, LMP2 i LMGT3, a na wirtualnym starcie staną, aż 62 pojazdy, co odzwierciedla skalę prawdziwego wyścigu w Le Mans.

Le Mans Ultimate – Valentino Rossi
Le Mans Ultimate – Valentino Rossi

Le Mans Ultimate w końcu zorganizuje wyścigi 24H

Wielki finał 24-godzinnego Le Mans poprzedzą dwa dłuższe wyścigi testowe. Tak prezentuje się harmonogram:

  • 12 Hours Spa – 24-26 października (klasa LMGT3, 62 samochody)
  • 8 Hours Bahrain – 14-16 listopada (klasy Hypercar i LMGT3, 38 samochodów)
  • 24 Hours Le Mans – 28-30 listopada (klasy Hypercar, LMP2 i LMGT3, 62 samochody)

W najnowszym wpisie na blogu deweloperskim Studio 397 potwierdziło, że wydarzenia zespołowe z hostingiem pojawią się “do następnej dużej aktualizacji gry jeszcze w tym roku”. Twórcy przekazali również, że trwają prace nad długo oczekiwanym trybem Engineer Mode, który umożliwi graczom bardziej zaawansowaną konfigurację i analizę pojazdu. Ze względu na znaczące zmiany w kodzie, studio nie podało jednak jeszcze daty jego premiery.

Kolejna aktualizacja gry przyniesie również reorganizację systemu ocen kierowców (Driver Ratings). Od teraz podziały na grupy w wyścigach będą określane na podstawie 75 procentowego średniego DR zespołu oraz 25 procentowego indywidualnego DR kierowcy. Twórcy podziękowali społeczności za udział w testach funkcji Team Driver Swap, podkreślając imponujące statystyki:

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych wydarzeniach Team Driver Swap. Pokonaliście już ponad 5 milionów kilometrów i wykonaliście ponad 25 tysięcy zmian kierowców w ponad 180 wyścigach.

GramTV przedstawia:

Studio 397 zapowiada, że ten system całkowicie zmieni sposób, w jaki gra się w Le Mans Ultimate i umożliwi organizację jeszcze częstszych, bardziej emocjonujących wydarzeń online.

Przy okazji sprawdźcie czy da się jakkolwiek grać na padzie w Le Mans Ultimate, jeśli nie posiadacie kierownicy:

Źródło:https://traxion.gg/le-mans-ultimate-to-host-first-24-hour-race-next-month

Tagi:

News
wyścigi
symulator
samochody
Symulatory
Wyścigowe
Simracing
24 godziny
symulator samochodowy
samochodówki
Le Mans Ultimate
wyścigi samochodowe
Studio 397
endurance
24H
wyścigi długodystansowe
wyścigi endurance
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112