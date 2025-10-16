Le Mans Ultimate zorganizuje pierwsze 24-godzinne wyścigi. Szykujcie się na długie ściganie w listopadzie

Twórcy Le Mans Ultimate ogłosili, że jeszcze w tym roku odbędzie się pierwszy w historii gry 24-godzinny wyścig online, odtwarzający legendarny 24 Heures du Mans.

Po serii testowych wydarzeń z wymianą kierowców, Studio 397 potwierdziło, że pierwsze oficjalne 24-godzinne zawody odbędą się w dniach w dniach 28-30 listopada 2025 roku. W rywalizacji wezmą udział samochody klas Hypercar, LMP2 i LMGT3, a na wirtualnym starcie staną, aż 62 pojazdy, co odzwierciedla skalę prawdziwego wyścigu w Le Mans. Le Mans Ultimate w końcu zorganizuje wyścigi 24H Wielki finał 24-godzinnego Le Mans poprzedzą dwa dłuższe wyścigi testowe. Tak prezentuje się harmonogram: 12 Hours Spa – 24-26 października (klasa LMGT3, 62 samochody)

8 Hours Bahrain – 14-16 listopada (klasy Hypercar i LMGT3, 38 samochodów)

24 Hours Le Mans – 28-30 listopada (klasy Hypercar, LMP2 i LMGT3, 62 samochody)

W najnowszym wpisie na blogu deweloperskim Studio 397 potwierdziło, że wydarzenia zespołowe z hostingiem pojawią się “do następnej dużej aktualizacji gry jeszcze w tym roku”. Twórcy przekazali również, że trwają prace nad długo oczekiwanym trybem Engineer Mode, który umożliwi graczom bardziej zaawansowaną konfigurację i analizę pojazdu. Ze względu na znaczące zmiany w kodzie, studio nie podało jednak jeszcze daty jego premiery. Kolejna aktualizacja gry przyniesie również reorganizację systemu ocen kierowców (Driver Ratings). Od teraz podziały na grupy w wyścigach będą określane na podstawie 75 procentowego średniego DR zespołu oraz 25 procentowego indywidualnego DR kierowcy. Twórcy podziękowali społeczności za udział w testach funkcji Team Driver Swap, podkreślając imponujące statystyki: Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych wydarzeniach Team Driver Swap. Pokonaliście już ponad 5 milionów kilometrów i wykonaliście ponad 25 tysięcy zmian kierowców w ponad 180 wyścigach.

Studio 397 zapowiada, że ten system całkowicie zmieni sposób, w jaki gra się w Le Mans Ultimate i umożliwi organizację jeszcze częstszych, bardziej emocjonujących wydarzeń online.