Le Mans Ultimate z nową aktualizacją w czerwcu i zapowiedzią „ekscytującej mapy drogowej”

Studio 397 i Motorsport Games szykują się do premiery wersji 1.0 gry Le Mans Ultimate, która zaplanowana jest na 2025 rok. Wygląda na to, że chcą tego dokonać z rozmachem.

10 czerwca do Le Mans Ultimate trafi kolejna duża aktualizacja, która wprowadzi między innymi zmiany kierowców w trybie wieloosobowym, rozgrywkę zespołową oraz możliwość tworzenia własnych malowań samochodów. Równocześnie zadebiutuje ostatni pakiet DLC obejmujący sezon 2024, w którym znajdziemy:

Premiera tego dodatku zbiegnie się z początkiem prawdziwego 24-godzinnego wyścigu Le Mans, którego pierwsze sesje treningowe ruszają 11 czerwca. Le Mans Ultimate ponownie będzie obecne podczas imprezy we Francji.

Stephen Hood, prezes Motorsport Games zapowiedział:

Po tej aktualizacji mamy zaplanowaną ekscytującą mapę drogową, stworzoną we współpracy z naszymi partnerami z ACO – organizatorami 24h Le Mans – którą ujawnimy po czerwcowej premierze. Wierzymy, że bardzo ucieszy ona naszą społeczność graczy.

W rozmowie z serwisem Traxion, Hood wspomniał również o swojej niedawnej wizycie na otwarciu sezonu European Le Mans Series w Hiszpanii. W grze brakuje jeszcze wielu treści z ELMS, takich jak samochody LMP3, czy obiekty Circuit de Barcelona-Catalunya, Paul Ricard i Silverstone, co może sugerować ich możliwą obecność w przyszłych aktualizacjach. ACO zarządza też seriami Le Mans Cup i Asian Le Mans Series, co daje dodatkowe pole do rozszerzania zawartości gry.

W grze mogą też pojawić się samochody, które zadebiutują w prawdziwym WEC w 2025 roku. Są to między innymi:

Aston Martin Valkyrie

Mercedes-AMG LMGT3

BMW M4 LMGT3 w wersji Evo

Hood dodał: