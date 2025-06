Le Mans Ultimate rośnie w siłę. Nowe samochody LMGT3, tor Lusail i długo wyczekiwane funkcje już w przyszłym tygodniu

Jakie nowości znajdziemy w DLC Pack 5? Pakiet uzupełni zawartość sezonu 2024 WEC (World Endurance Championship), wprowadzając do gry dwa nowe samochody klasy LMGT3. Jednym z nich jest Lamborghini Huracán LMGT3 Evo2, jedyny w grze samochód z silnikiem V10. Jego potężne brzmienie z pewnością przyciągnie fanów motorsportu. Chociaż Huracán nie pojawił się w tegorocznej stawce WEC, to przez cały sezon 2024 był używany przez zespoły Iron Lynx oraz Iron Dames. Warto się nim nacieszyć, zanim zostanie zastąpiony przez model Temerario od 2026 roku. C

Drugim autem jest wiekowy, lecz wciąż waleczny Lexus RC F LMGT3. Zadebiutował w 2016 roku i nigdy nie otrzymał wersji „Evo”, co czyni go reliktem przeszłości w GT3. Mimo to, dzięki zaangażowaniu Toyoty w klasę Hypercar, Lexus trafił na siatkę LMGT3. Dzięki systemowi Balance of Performance (BoP), samochód wciąż może rywalizować na równi z nowocześniejszymi konstrukcjami.

Ostatnim elementem układanki torów w sezonie 2023-2024 jest Lusail International Circuit w Katarze, znane z MotoGP, a teraz także z otwarcia sezonu WEC 2025. W grze tor pojawi się w wersji laserowo zeskanowanej, z dwiema konfiguracjami i rozbudowanymi strefami bezpieczeństwa.

System zamiany kierowców, znany m.in. z rFactor 2 czy iRacing, pojawi się w LMU. Gracze będą mogli wybierać zmienników w menu MFD przed zjazdem do boksu. Na razie opcja będzie dostępna tylko w specjalnych wydarzeniach, co pozwoli deweloperom zebrać opinie. W przyszłości trafi do rozgrywek ligowych przez platformy SimGrid i RaceControl. LMU zapewnia stabilne serwery, dzięki czemu gracze dołączający do trwającego wyścigu automatycznie wskakują do przypisanych samochodów. To także rozwiązanie problemu awarii czy rozłączenia, dzięki czemu dowolny członek zespołu może „wznowić” auto z pitlane.

Kolejną nowością są własne malowania, dostępne początkowo tylko w trybie online – zarówno dla pojedynczych kierowców, jak i zespołów. Malowania można przesyłać do serwera, skąd automatycznie pobiorą je wszyscy gracze. Funkcja dostępna będzie tylko dla subskrybentów RaceControl Pro lub Pro+, ale członkowie zespołów prowadzonych przez subskrybentów także skorzystają z tej opcji. W grze pojawi się osobne menu tworzenia malowań z szablonami i mapami tekstur dla każdego pojazdu.