Le Mans Ultimate otrzymało potężny zastrzyk gotówki na rozwój. Tajemniczy inwestor wyłożył 2,5 miliona dolarów

Wspomniana kwota pochodzi od nieujawnionego prywatnego inwestora, co stanowi istotny impuls finansowy dla studia, które w ostatnich latach borykało się z poważnymi problemami. Motorsport Games w październiku 2023 roku otwarcie przyznało, że potrzebuje inwestora lub przejęcia, by przetrwać. Wcześniej doszło do redukcji zatrudnienia, anulowania gry opartej na licencji IndyCar oraz sprzedaży praw do marki NASCAR.

Spory zastrzyk gotówki na rozwój Le Mans Ultimate

Le Mans Ultimate zadebiutowało w programie wczesnego dostępu w lutym 2024 roku. Choć początkowo gra miała wiele niedociągnięć, fundamenty rozgrywki były solidne. Od premiery pojawiło się wiele aktualizacji i nowej zawartości, co doprowadziło do rekordowych wyników liczby graczy. Na maj zaplanowano ukończenie zawartości sezonu 2024 FIA WEC, w tym wprowadzenie kluczowych funkcji, takich jak zmiany kierowców online w trakcie wyścigu czy możliwość tworzenia własnych malowań samochodów. Premiera wersji 1.0, kończąca etap Early Access, planowana jest na 2025 rok.