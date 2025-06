Lato w The Sims 4 zapowiada się błogo i magicznie. Twórcy ujawniają harmonogram letnich aktualizacji

Deweloperzy przygotowali bogaty harmonogram premier dla The Sims 4. Gracze mogą spodziewać się zarówno dużego rozszerzenia, jak i mniejszych aktualizacji oraz specjalnych wydarzeń. Najważniejszym punktem letnich planów jest premiera nowego dodatku o tytule Czar natury.

Od maja do sierpnia w The Sims 4 graczy czeka mnóstwo zawartości skupionej wokół magii, natury i świeżego powietrza. Spędź miłe chwile pod rozgwieżdżonym niebem i sypnij trochę magicznego pyłu, by dowiedzieć się, co Cię czeka.