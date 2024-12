Łatka Palworld wprowadziła kontrowersyjną zmianę, która nie spodobała się graczom

Palworld z nowym systemem przyzywania Palów

Kilka dni temu do Palworld trafiła łatka, która wedle opisu na platformie Steam, „zmienia sposób przywoływania Palów do gracza”. Gracze nie mogą już rzucić Palsferą w wybrane miejsce, by wezwać stworzenie – od teraz Pal zawsze pojawia się tuż obok gracza. Rozwiązanie to nie przypadło jednak do gustu miłośnikom Palworld.

O kontrowersyjnej zmianie gracze dyskutowali między innymi na platformie Reddit. Pojawiły się głosy, że rozwiązanie może mieć związek z pozwem Nintendo i jest wyłącznie tymczasowe. Sporo osób zauważa jednak, że nowy sposób przywoływania stworków powoduje różne problemy, między innymi z zacinaniem się Palów w różnych obiektach. Choć część graczy nie jest zachwycona zmianami, niektórzy zaznaczają też, że mimo niezadowolenia, wspierają Pocketpair i oczekują na grudniową aktualizację.