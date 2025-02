Last Samurai Standing następcą Battle Royale? To połączenie Szoguna i Squid Game

Netflix szykuje nowy hit, który może stać się równie popularną produkcją co Squid Game. Wyobraźcie sobie połączenie śmiertelnie niebezpiecznych rozgrywek o ogromną kwotę z czasami japońskiego szogunatu. Właśnie tym będzie Last Samurai Standing, epicką historię, w której 300 samurajów zgromadzonych w świątyni Tenryuji w Kioto zostaje zwabionych obietnicą wygrania nagrody o wartości 100 miliardów jenów. Serial opisywany jest jako połączenie Squid Game z Szogunem i sądząc po tych odniesieniach, otrzymamy duchowego spadkobiercę kultowego filmu Battle Royale z 2000 roku.

Kiedy większość ludzi myśli o samurajach, wyobraża sobie bardzo barwny okres w historii Japonii. Jednak wielu nie zdaje sobie sprawy, że pod koniec okresu Edo samurajowie stracili dużo ze swojej chwały i władzy. Last Samurai Standing opowiada o tym, co by się stało, gdyby ci wojownicy — najtwardsi i najlepsi w Japonii — nagle stali się zwykłymi ludźmi i musieli walczyć o przetrwanie. Wyobraź sobie połączenie Szoguna ze Squid Game – powiedział Kaata Sakamoto, szef działu treści Netflix Japan.