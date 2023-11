Last Epoch na filmowym zwiastunie fabularnym. Wersja 1.0 coraz bliżej

Przedstawiciele studia Eleventh Hour Games udostępnili nowy filmowy zwiastun gry Last Epoch. Materiał skupia się na przedstawieniu tła fabularnego produkcji; tytuł przenosi nas do fantastycznej krainy Eterra, która padła ofiarą mrocznej siły zwanej Pustką. Zadaniem głównego bohatera jest odnalezienie tytułowego artefaktu, który pozwala na podróże w czasie i tym samym być może pomoże nam w powstrzymaniu zagłady.

Last Epoch – filmowy zwiastun fabularny

Warto w tym momencie wspomnieć, że na początku przyszłego roku – 21 lutego – produkcja wreszcie wyjdzie ze wczesnego dostępu (Steam Early Access) i zadebiutuje w pełnej wersji 1.0. Deweloperzy uspokajają jednak społeczność i zapewniają, iż będzie to nowy etap w rozwoju Last Epoch, a w planach jest co najmniej kilka lat intensywnego wsparcia.