Lars Ulrich z Metallici radzi młodym muzykom: "Trzeba po prostu włożyć w to czas”

Podczas czwartkowego pokazu filmu dokumentalnego “Metallica Saved My Life” na festiwalu filmowym Mill Valley Film Festival, perkusista zespołu, Lars Ulrich, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat pracy, pasji i poświęcenia, które są niezbędne, aby odnieść sukces w muzyce. To mogą być dobre rady dla osób, które mają problemy z wytrwałością.
Film, zaprezentowany w ramach sekcji “Centerpiece Screening” w Sequoia Cinema w Mill Valley (Kalifornia), opowiada o niezwykłym wpływie, jaki Metallica wywarła na życie swoich fanów na całym świecie. Po seansie odbyła się rozmowa z udziałem Larsa Ulricha i reżysera dokumentu, Jonasa Akerlunda, a następnie kameralne przyjęcie. Perkusista Metallici zapytany o to jaką radę dałby młodym artystom, którzy marzą o karierze na miarę Metallici, odpowiedział:
Trzymajcie się tego. Skupcie się. Zasada 10 tysięcy to coś, co wciąż mam w głowie. Trzeba po prostu włożyć w to czas. Można to robić na różne sposoby, czytając, ucząc się od innych, słuchając. Ale można też po prostu grać na gitarze, perkusji, czymkolwiek i chłonąć to całym sobą. Nie ma jednej właściwej drogi. Myślę, że niezależnie od tego, czym się zajmujesz, czy robisz filmy, prowadzisz festiwale, grasz w zespole, musisz w to zainwestować swój czas. I warto być szczerym wobec siebie, jeśli chodzi o motywację. Nie ma też złych powodów. Możesz grać z pasji, dla sławy, dla pieniędzy, ale nie oszukuj siebie. Kiedy wiesz, dlaczego coś robisz, łatwiej dojdziesz tam, gdzie chcesz i napotkasz mniej przeszkód.
Dokument “Metallica Saved My Life” to wyjątkowa produkcja poświęcona fanom zespołu. Film pokazuje historie ludzi z całego świata, dla których muzyka Metallici stała się źródłem siły, nadziei i tożsamości. To opowieść o rodzinie, odkupieniu, stracie i zbawieniu, o tym, dlaczego muzyka naprawdę ma znaczenie. Reżyser Jonas Akerlund, znany z teledysków Metallici do utworów “Turn The Page”, “Whiskey In The Jar” i “ManUNkind”, przeprowadził wywiady z fanami z 23 krajów. Jak przyznał Lars Ulrich w rozmowie z San Francisco Chronicle, pomysł na film narodził się z chęci uhonorowania różnorodności, głębi, oddania i pasji fanów Metallici.
