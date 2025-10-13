Lars Ulrich z Metallici radzi młodym muzykom: "Trzeba po prostu włożyć w to czas”

Podczas czwartkowego pokazu filmu dokumentalnego “Metallica Saved My Life” na festiwalu filmowym Mill Valley Film Festival, perkusista zespołu, Lars Ulrich, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat pracy, pasji i poświęcenia, które są niezbędne, aby odnieść sukces w muzyce. To mogą być dobre rady dla osób, które mają problemy z wytrwałością.

Lars Urlich z dobrą radą dla początkujących muzyków

Film, zaprezentowany w ramach sekcji “Centerpiece Screening” w Sequoia Cinema w Mill Valley (Kalifornia), opowiada o niezwykłym wpływie, jaki Metallica wywarła na życie swoich fanów na całym świecie. Po seansie odbyła się rozmowa z udziałem Larsa Ulricha i reżysera dokumentu, Jonasa Akerlunda, a następnie kameralne przyjęcie. Perkusista Metallici zapytany o to jaką radę dałby młodym artystom, którzy marzą o karierze na miarę Metallici, odpowiedział: