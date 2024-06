Larry "Major Nelson" Hryb dołączył do zespołu Unity. Firma ma nadzieję, że znane nazwisko pomoże im odbudować zaufanie klientów

W zeszłym roku, po prawie dwudziestu latach pełnienia funkcji dyrektora programowego Larry „Major Nelson” Hryb opuścił zespół Xboxa. Jego odejście było dość zaskakujące dla fanów Xboxa, bo wszyscy przywykliśmy, że to on był twarzą najważniejszych wydarzeń związanych z konsolami Microaoftu. Kulisy odejścia nie są znane i być może nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę było powodem. I w sumie nie to jest najważniejsze, bo o wiele bardziej intrygujące są jego dalsze losy.

Larry "Major Nelson" Hryb dołączył do Unity

Wkrótce po odejściu z Xboxa, związał się z Midwest Games, czyli firmą, której celem jest odnajdywanie dobrze rokujących twórców gier, ciekawych projektów i szeroka pomoc w rozwoju w branży gier wideo. Major Nelson pełnił tam rolę doradcy ds. komunikacji i pomagał zarządowi w znajdowaniu i pomaganiu twórcom gier wideo. Najwyraźniej nie zagrzał tam długo miejsca, bo właśnie ogłosił, za pośrednictwem Threads, że dołączył do zespołu Unity.