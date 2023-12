Larry „Major Nelson” Hryb będzie doradzał twórcom gier. Legenda Xboxa w nowej roli

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Larry Hryb, lepiej znany graczom pod pseudonimem Major Nelson, opuścił Microsoft. Po 20 latach pracy w zespole dedykowanym konsolom Xbox, postanowił odejść i „przejść do kolejnego rozdziału swojej kariery”. Wtedy nie było wiadomo, co to konkretnie oznacza, ale teraz wszystko stało się jasne.

Niedawno utworzona organizacja, nosząca nazwę Midwest Games, pozyskała tego niezwykle popularnego w branży człowieka i wydaje się, że idealnie pasuje on do jej profilu. Misją tej świeżej organizacji jest „tworzeniem możliwości dla licznych talentów na Środkowym Zachodzie i w innych niedostatecznie reprezentowanych regionach w USA”. Co ciekawe firma jest finansowana przez drużynę piłkarską Green Bay Packers i Microsoft. Oznacza to, że Major Nelson niedaleko odpadł od drzewa, które do niedawna zasilało przelewami jego konto.

Major Nelson będzie wspierał niezależnych twórców gier